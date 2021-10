Edmilson Rodrigues tem redução do processo inflamatório, mas segue sem previsão de alta

A equipe médica que atende ao prefeito Edmilson Rodrigues divulgou um novo boletim, na noite desta sexta-feira (8). De acordo com as informações enviadas à imprensa, ele tem evoluído bem, com redução progressiva das provas inflamatórias nas últimas 24 horas, respondendo de forma adequada às medicações, tolerando a redução do oxigênio ofertado.

Ainda de acordo com o novo boletim, Edmilson está conseguindo concluir com êxito os exercícios junto à equipe de fisioterapia e mantendo as funções orgânicas preservadas. Porém, seu quadro ainda inspira cuidados por conta do processo inflamatório decorrente da COVID-19, não havendo no momento previsão para alta hospitalar.

O prefeito está internado no hospital Beneficente Portuguesa desde a última quarta-feira (06). No dia 1º, ele divulgou em suas redes sociais que havia testado positivo para a covid-19.