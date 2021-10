Em áudio emocionante, prefeito Edmilson relata melhora e agradece mensagens positivas

“Em breve a gente vai estar se abraçando”, afirmou o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, com a voz cansada, mas muito lúcido, em áudio enviado via whatsapp para algumas pessoas e recebido pela equipe do Grupo Liberal. Na gravação, ele diz ser um privilégio ter o amor dos irmãos, da namorada, dos amigos, da equipe médica e, quanto aos cuidados profissionais, afirma estar sendo atendido pelos melhores médicos do Brasil e destaca o atendimento feito pelo médico responsável pelos seus cuidados desde que foi internado no último dia 6, Dr. André.

OUÇA:

O prefeito também falou sobre ser disciplinado e que em breve estará abraçando a todos. Confira a transcrição completa do áudio do prefeito enviado via whatsapp:

“Um privilégio ter o amor de vocês, meus irmãos, minha namorada, meus amigos. Sei que a torcida é positiva e está dando certo. Tenho o privilégio de ser atendido pelos melhores médicos do Brasil. Percebi que o Dr. André demonstra conhecimento, capacidade de análise totalizante, não se prende a um detalhe sem conectar com outros, e constrói um caminho que está me fazendo melhorar visivelmente. Cheguei a 98 de saturação mesmo com 4 litros de oxigênio por hora, então estou muito bem, sou disciplinado e em breve a gente vai estar se abraçando, um beijão”.

De acordo com fontes da nossa equipe de reportagem, o prefeito não teria comentado sobre orientação médica de transferência para outro hospital, disse que está sendo bem muito atendido onde está internado, mas que está bem cansado e é assustador estar com Covid-19.

No último boletim divulgado pela prefeitura, emitido no final da tarde desta quinta-feira (7), “o prefeito Edmilson Rodrigues segue respondendo bem ao tratamento, com quadro estável em relação a ontem e com prognóstico favorável, não manifestou febre durante o dia e está respirando com auxílio de um catéter com quantidade baixa de oxigênio. Não há previsão de alta, mas o prefeito fez questão de tranquilizar a todos e a todas dizendo que está se sentindo bem e sendo muito bem atendido pela equipe. Também agradeceu às mensagens de apoio e preocupação que tem recebido”.

O prefeito Edmilson Rodrigues foi internado cinco dias após testar positivo para Covid-19 no Hospital Beneficente Portuguesa, da rede conveniada do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele está em um leito de isolamento, recebendo medicação intravenosa e suporte ventilatório.