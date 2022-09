‘É possível, se a gente trabalhar de forma ordenada’, diz Dr. Felipe sobre piso da enfermagem

Entrevistado desta quinta-feira (22) pelo Grupo Liberal, o candidato ao Governo do Pará Dr. Felipe (PRTB) acredita que o poder público tem condições de garantir o pagamento do piso salarial da enfermagem a esses profissionais da saúde. Cardiologista e dono de uma clínica com sete técnicos e duas enfermeiras, ele afirma que reajustou o salário dos funcionários assim que a medida foi aprovada.

“É possível, se a gente trabalhar de forma ordenada. O que não pode acontecer são escândalos de corrupção. Quando você tira recursos de um setor, vai faltar para manter a demanda daquele funcionário. Sou profissional, uma clínica pequena, temos um crescimento grande, porque existem pessoas que sabem administrar e não gastam tudo o que tem”, declarou o candidato.

VEJA MAIS

Aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, o piso nacional da enfermagem está suspenso por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), durante julgamento virtual de uma ação apresentada pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços (CNSaúde).

“Nós temos que ser econômico e ser correto com o recurso público. Porque a maioria das vezes o recurso não é aplicado 100% naquela problemática. É não desviar, que vai sobrar sim recurso pra isso”, diz Dr. Felipe.