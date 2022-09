Dr. Felipe quer estimular atuação de novas mineradoras no Pará

A entrada de novas mineradoras no Pará seria capaz de gerar mais renda para a região, segundo o candidato ao Governo do Pará Dr. Felipe (PRTB), que foi entrevistado pelo Grupo Liberal na tarde desta quinta-feira (22). Ele ressaltou a importância da atividade mineral para a economia local, mas disse que não há infraestrutura para essa atuação.

VEJA MAIS

"A maior fonte de renda e recursos do Estado é a mineração, em segundo o agronegócio. Mas o governo do Pará não dá infraestrutura para as mineradoras, não só a Vale, mas pequenas que estão crescendo no Sul do Pará, com o objetivo de extrair esse minério e escoar, ganhando comércios internacionais", comentou.

Na opinião do candidato, as mineradoras trazem muitos benefícios para o Estado, e é preciso estimular a atuação de novas mineradoras localmente. "O Estado tem potencial, isso vai gerar renda. Se for feito de forma regular, respeitando o meio ambiente, é possível que o Pará seja uma grande potência no país", opinou. Isso só será possível, segundo Dr. Felipe, com mais infraestrutura no Estado.