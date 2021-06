Durante discurso de Bolsonaro, panelaço pôde ser ouvido por Belém

Com início às 20h30 desta quarta-feira (2), durante o pronunciamento de Jair Bolsonaro (sem partido) na TV aberta, pôde ser ouvido um panelaço em vários bairros de Belém. Sob gritos de "Fora, Bolsonaro", os manifestantes bateram panela nas janelas e varandas da capital paraense.

Opositores do atual Governo Federal convocaram o panelaço após a confirmação do pronunciamento do presidente da República. A fala de Bolsonaro durou cerca de cinco minutos.

Assista a alguns vídeos compartilhados nas redes sociais.