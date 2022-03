Diretório do PSB no Pará quer frente ampla com Geraldo Alckmin para as eleições

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (sem partido) afirmou, nesta segunda-feira (7), que ainda segue em conversas com diferentes partidos para decidir à qual legenda se filiará. Durante a manhã, lideranças do PSB haviam divulgado que o ex-tucano já estava definido pelo partido, o que foi negado pelo político. No Pará, o deputado federal Cássio Andrade, presidente estadual do PSB, e José Carlos Lima, presidente do diretório estadual do Partido Verde (PV), falaram sobre o interesse dos partidos em receber a filiação de Geraldo Alckmin.

“Alckmin tem sinalizado pela priorização do diálogo com um viés ideológico sem radicalismos. Eu sou um político do diálogo e apoio decisões que tenham uma similaridade com esta linha de pensamento”, declara o deputado Cássio Andrade. Para ele, a filiação ao PSB ainda não pode ser confirmada. “O que posso afirmar é que o PSB já fez o convite oficial ao ex-governador de São Paulo para se filiar. O que nós acreditamos é que o PSB tem apostado na possibilidade da criação de uma frente ampla, para além da esquerda, que amplie o favorecimento com o centro político, para assim propor uma mudança positiva no atual cenário do país”, destaca.

De acordo com o parlamentar, as pautas que o PSB do Pará defenderá junto a Alckmin, caso ele seja confirmado como novo membro do partido e, posteriormente, como candidato a vice-presidente da República na chapa de Lula (PT), são prioritariamente ligadas ao desenvolvimento socioeconômico da população da Amazônia. “ (Defendemos) apoio de políticas públicas de acordo com a preservação do meio ambiente, pensando nas futuras gerações, com incentivo à empreendimentos sustentáveis, diminuição da degradação ambiental e foco na melhoria da qualidade de vida da população”, anuncia.

José Carlos Lima, que é também diretor da Fundação Verde Herbert Daniel, adianta que o PV vem construindo com o PT uma agenda ambiental, “com foco na transformação do Brasil em uma potência ambiental mundial”. “Aqui no Pará, o Partido Verde apresentou aos parceiros da Federação a necessidade de destacarmos no mínimo cinco bilhões por ano, do orçamento do Estado, para financiar uma verdadeira revolução econômica, mudando a nossa matriz, com aposta na agricultura familiar, nos extrativistas. O Pará não pode continuar sendo apenas um fornecedor de saldo para balança comercial brasileira, deixando para trás mais de três milhões de paraenses vivendo abaixo da linha da pobreza e perdendo cada vez mais floresta nativa. O modelo atual é insustentável e precisa urgente de mudança de rota”, defende.

O convite do PV a Geraldo Alckimin, de acordo com José Carlos, está ligado ao intuito do partido em construir um governo de centro-esquerda. “O ex-governador é peça fundamental para ajudar o presidente Lula a reconstruir o Brasil e sua institucionalidade. O país precisa voltar a valorizar a ciência, a imprensa livre e a democracia, respeitando a diversidade, que é marca do nosso povo”, conclui.