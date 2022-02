'Praticamente certo', diz Márcio França, ex-governador de SP, sobre Alckmin como vice de Lula

Homenagem póstuma

O Senado Federal inaugurará, hoje, um memorial permanente para homenagear vítimas da covid-19 no Brasil.

Descarte correto do plástico

Capitaneado pela família Schürman, o projeto ambiental “Voz dos Oceanos” chegou, ontem, ao município de Soure.

(J.Bosco)

"Praticamente certo”

O ex-governador de São Paulo Márcio França(PSB) disse, ontem, que Geraldo Alckmin (sem partido) está “praticamente certo” como vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com França, Alckmin também deverá se filiar ao PSB.

MADEIRA

Retomada

Após sucessivas quedas, a exportação de madeira pelo Pará retoma o crescimento. Balanço divulgado pela Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará (Aimex) apontou um salto de 110% no valor e 22% na quantidade exportada em janeiro, quando comparado com o mesmo período de 2021. No total, a venda internacional de madeira movimentou quase US$ 38 milhões, com mais de 22 mil toneladas enviadas para o exterior.

Destaques

Atualmente, a produção paraense é composta quase 70% por produtos com alto valor agregado, como pisos, decks, portas, janelas, utensílios de cozinha, entre outros. Mas, mais uma vez, os principais produtos exportados foram pisos e decks de madeira, respondendo por cerca de US$ 30 milhões da receita total. Outro destaque desse mês foi a venda de MDF (sigla para materiais de fibra de média densidade) que, pela primeira vez, entra na pauta de exportação paraense. Até então, a primeira fábrica do produto do Norte e Nordeste, localizada no município de Paragominas (PA), vendia apenas para o mercado interno.

EDIFÍCIO

Destino

Atingido por um incêndio de grandes proporções em 2012, o antigo edifício da Receita Federal no Pará, situado no Centro de Belém, estava sob a guarda do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8) que planejava instalar no imóvel algumas salas para sessões das Varas do Trabalho e também os gabinetes dos desembargadores. Mas, a pandemia provocou mudanças de planos e o TRT8 anunciou que vai devolver o edifício para a União. Esta ainda não definiu qual será o destino do prédio que fica situado à avenida Gaspar Viana com a avenida Presidente Vargas. Durante o período em que ficou com o prédio, o TRT8 fez obras para reforçar a estrutura.

ESCOLA

Constrangimentos

Pais de alunos de escola particular de Belém estão revoltados com a direção pedagógica do estabelecimento de ensino. Sem aviso prévio, a escola decidiu separar alunos em turmas após uma nova aplicação de teste interno, para avaliar o desempenho de cada um. A separação dos alunos por notas já é prática na escola e sempre recebeu críticas dos pais. Porém, este ano, o constrangimento foi além. A coordenação foi até as salas, informou os resultados e ainda passou sermão naqueles que não tiveram bom desempenho, citando nominalmente cada um e sua respectiva nota. A reação não poderia ter sido outra: muitos deles tiveram crise de choro pela exposição. Questionada pelos pais, a coordenação pedagógica respondeu simplesmente que “as crianças têm que aprender a lidar com as frustrações”.

TORNOZELEIRA

Monitoramento

Policiais da Central Integrada de Monitoramento Eletrônico, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), tiveram trabalho dobrado no último fim de semana. Com a realização de vários shows em Belém e blocos carnavalescos, eles foram acionados para buscar, nos locais dos eventos, monitorados com tornozeleiras eletrônicas que resolveram curtir as baladas, descumprindo as regras de utilização do equipamento. Três pessoas foram presas por violação da regra de inclusão, ou seja, porque ultrapassaram o perímetro estabelecido para o uso das tornozeleiras.

MARITUBA

Impeachment

O pastor evangélico Jaime Jair Gomes, de Marituba, deu entrada em pedido de investigação e afastamento da prefeita do município, Patricia Mendes (Republicanos). O pastor, que é ligado a movimentos sociais da cidade, encaminhou o pedido ao presidente da Câmara Municipal, vereador Allan Besteiro (PSD), anexando alguns documentos que apontam para supostas irregularidades praticadas em contratos das secretarias municipais, principalmente as de Saúde e Administração, assinados na gestão de Patrícia, com a empresa RKA Comércio e Serviços Ltda.

Denúncias

Entre as acusações de problemas apontados em relação à empresa estão os endereços informados nos contratos. O primeiro seria no município de Peixe-Boi, à travessa Paulo Fontin, que, posteriormente, mudou para a rua Roberto Serapião. Porém, segundo a denúncia, não existe nenhum estabelecimento comercial no endereço citado. Mesmo assim, a RKA venceu diversos contratos com altos valores. Um deles, que tem como objeto a aquisição de materiais de construção em geral (elétricos, hidráulicos e tintas) para atender as demandas da Prefeitura de Marituba e secretarias, tem valor global de R$ 562.146,47.

Em Poucas Linhas

► O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT8), que atua nos Estados do Pará e Amapá, abriu licitação para compra de equipamentos para ampliar a captação de energia solar nos seus edifícios localizados em municípios do interior paraense.

► O Podemos, legenda do ex-juiz Sergio Moro, está no centro de uma disputa política no Pará. O deputado estadual Igor Normando, atual presidente estadual do partido, e o ex-governador Simão Jatene disputam o comando da sigla no Estado.

► Com o aumento no número de casos de covid-19 entre os parlamentares e servidores, a Assembleia Legislativa do Pará vai manter, por enquanto, apenas um encontro semanal. A ideia é esgotar a pauta de votação em um único dia realizando quantas sessões forem necessárias.

► Já a Câmara Municipal de Belém (CMB) só deve voltar às sessões presenciais a partir do próximo dia 21. O motivo da suspensão dos trabalhos foi uma pane geral nas instalações elétricas que comprometeu o funcionamento de boa parte dos equipamentos da Casa. O presidente da CMB, vereador Zeca Pirão (MDB), deve anunciar ainda neste semestre uma reforma no imóvel que tem mais de 20 anos.

► O ex-vereador de Ananindeua, Major Marconi, é o novo presidente do partido Solidariedade no Pará. Comenta-se nos bastidores que ele deverá ser candidato a deputado federal pela legenda.

► A emissão de vistos americanos de negócios e turismo para brasileiros disparou e já está perto da média do período anterior à pandemia. A corrida dos brasileiros para os EUA tem feito com que o tempo de espera para uma entrevista de visto de visitante temporário no Consulado de São Paulo chegue a 294 dias corridos, mais de nove meses.