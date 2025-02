Direita prioriza ato no Rio e cancela manifestações em Belém e outras capitais

O deputado federal Delegado Éder Mauro (PL-PA) anunciou que a manifestação prevista para ocorrer em Belém no dia 16 de março foi cancelada. A decisão segue orientação do ex-presidente Jair Bolsonaro para concentrar os esforços no ato “Fora Lula”, que será realizado na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro.

De acordo com o parlamentar, a mobilização busca reunir um milhão de pessoas na capital fluminense. “Por orientação do presidente Bolsonaro, não haverá manifestação em Belém em 16/03, apenas em Copacabana”, declarou Éder Mauro.

Além de Belém, outras capitais, como Belo Horizonte, também tiveram atos suspensos para reforçar a mobilização no Rio. O evento vem sendo amplamente divulgado nas redes sociais por apoiadores do ex-presidente e lideranças da oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Organizadores do ato afirmam que há tentativas de desmobilização por meio da disseminação de informações distorcidas. “Qualquer informação diferente é oportunismo para enfraquecer o movimento”, acrescentou Éder Mauro.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)