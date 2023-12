Dino afirma que caso Marielle será elucidado 'em breve'

Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, disse nesta quinta-feira (21) que a investigação sobre a morte da vereadora Marielle Franco (Psol-RJ) e de seu motorista Anderson Gomes será concluída “em breve”.

“No dia 2 de janeiro disse que nós iríamos elucidar definitivamente o caso Marielle Franco. E hoje alguém pergunta decorrido 1 ano, as investigações avançaram. É claro que eu não controlo inquérito, não tenho a honra de ser policial […] Eu quero reintegrar e cravar, não tenham dúvida, o caso Marielle em breve será integralmente elucidado”, disse Dino durante cerimônia de entrega de 700 viaturas para o PAS (Plano de Ação na Segurança) e o Pronasci 2 (Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania), no Palácio da Justiça, em Brasília.

Dino afirmou que a Polícia Federal mantém uma equipe de investigação exclusiva para o caso Marielle e que solucioná-lo é “fundamental” para o simbolismo político das mulheres. A fala de Dino foi em tom de despedida do ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele deve permanecer no cargo até 8 de janeiro. O ministro foi nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Supremo Tribunal Federal e teve seu nome aprovado pelo Senado. A posse na Corte está prevista para o dia 22 de fevereiro.

O ministro também afirmou que as investigações sobre a morte da vereadora do Psol estão caminhando para a fase final. Segundo ele, foi incluído no inquérito a delação do ex-policial militar Élcio Queiroz, que forneceu novas provas para o caso.

Além das 700 viaturas para os Estados, Dino anunciou:

doação de câmeras corporais para Bahia;

criação da lista de procurados do Susp (Sistema Único de Segurança Pública);

repasse de R$ 78 milhões para os Estados.