Testemunha no caso Marielle Franco, ex-vereador é morto junto com irmão

Nesta segunda-feira (7), o ex-vereador Jair Barbosa Tavares, conhecido como Zico Bacana, e o irmão foram mortos em um violento ataque a tiros dentro de uma padaria em Guadalupe, Zona Norte do Rio de Janeiro. O crime ocorreu quando um carro passou pela esquina das ruas Eneas Martins com Francisco Portela, disparando contra as vítimas. O ex-vereador foi testemunha nas investigações do caso Marielle Franco em 2018.

Zico Bacana, de 53 anos, foi baleado na cabeça e, mesmo sendo socorrido ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, não resistiu aos ferimentos. O irmão dele, Jorge Tavares, também foi levado para o Hospital Carlos Chagas, mas acabou falecendo.

Informações iniciais indicam que os dois estavam acompanhados de um segurança no momento do ataque. Além dos irmãos, uma terceira vítima também foi baleada nas costas e no pé, porém sua identidade ainda não foi divulgada.

Quem era Zico Bacana?

O ex-vereador Zico Bacana era filiado ao PHS e exerceu o mandato de vereador entre 2017 e 2020. Na última eleição, concorreu pelo Podemos, mas ficou como suplente. Em suas redes sociais, ele se apresentava como paraquedista e policial militar. Zico Bacana foi investigado pela CPI das milícias e chegou a prestar depoimento como testemunha nas investigações do caso Marielle Franco em 2018.

Vale ressaltar que Zico Bacana já havia sido alvo de uma tentativa de assassinato em novembro de 2020. Na ocasião, ele afirmou em entrevista ao Bom Dia Rio que foi atingido por um tiro de raspão na cabeça em um bar em Ricardo de Albuquerque, Zona Norte, após um dia de campanha política.

Curiosamente, horas antes do ataque fatal, o ex-vereador havia publicado stories em sua conta no Instagram, mostrando-se nas ruas de Guadalupe, correndo e visitando obras da prefeitura, sem suspeitar do trágico destino que o aguardava. As autoridades estão investigando o caso para apurar as circunstâncias e motivações do assassinato.