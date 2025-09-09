Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Dino acompanha Moraes e vota pela condenação de Bolsonaro no STF

Ministro destacou gravidade da tentativa de golpe e rejeitou possibilidade de anistia ou indulto para crimes contra a democracia

Gabi Gutierrez
fonte

Em seu voto, Dino não detalhou as penas, mas indicou que a punição deve ser maior para os réus (Marcelo Moreno | STF)

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), acompanhou o relator Alexandre de Moraes e votou nesta terça-feira (9/9) pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros sete réus acusados de participação em uma tentativa de golpe de Estado.

Dino foi o segundo a se manifestar no julgamento da Primeira Turma, que analisa a suposta trama para manter Bolsonaro no poder mesmo após a derrota nas eleições de 2022. Antes dele, Moraes apontou o ex-presidente como líder de uma organização criminosa que tentou subverter a democracia.

Em seu voto, Dino não detalhou as penas, mas indicou que a punição deve ser maior para Bolsonaro, Braga Netto, Anderson Torres, Almir Garnier e Mauro Cid, lembrando que este último atuou como delator. Já Paulo Sérgio Nogueira, Alexandre Ramagem e Augusto Heleno poderiam ter penas menores, segundo o ministro.“Esse julgamento não é um julgamento das Forças Armadas. Lamentamos que haja pessoas sujeitas a este julgamento, mas não se cuida de julgamento de Forças Armadas”, disse Dino ao iniciar sua fala.

O ministro também criticou a recorrência de tentativas de ruptura institucional no Brasil: “Não é normal que a cada 20 anos nós tenhamos eventos de tentativa ou de ruptura do tecido constitucional.”

Contra anistia e indulto

Dino foi enfático ao afirmar que não cabem anistia ou indulto para crimes contra a democracia. Ele lembrou que a história brasileira registra várias anistias, mas que nenhuma foi concebida para beneficiar aqueles que estavam no topo do poder no momento da prática criminosa.

O ministro reforçou que o Plenário do STF já se posicionou sobre o descabimento desse tipo de anistia, citando como fundamento a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 964.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

seminário

Seminário debate preparação para a COP 30 na Câmara dos Deputados

O objetivo é discutir o papel do parlamento na ação climática

09.09.25 17h53

Dino acompanha Moraes e vota pela condenação de Bolsonaro no STF

Ministro destacou gravidade da tentativa de golpe e rejeitou possibilidade de anistia ou indulto para crimes contra a democracia

09.09.25 17h20

política

Flávio Bolsonaro critica voto de Moraes e afirma que vai pedir a suspensão do julgamento do pai

Em sua declaração, Flávio disse que Moraes "parecia um líder do governo do PT"

09.09.25 17h13

'Não há julgamento aqui de posição política A ou B', diz Dino

09.09.25 17h13

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Corrupção

Operação da PF e CGU na Grande Belém apura desvios de R$ 198 milhões em contratos públicos

Fraudes envolvem recursos federais e procedimentos licitatórios em contratos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro

02.09.25 13h34

'FOI LONGE DEMAIS'

Flávio Bolsonaro diz que STF 'entregará cabeça de Moraes na bandeja'

A declaração do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi feita em ato no 7 de Setembro

08.09.25 11h43

ESTRATÉGIA

Ex-assessor de Moraes usa audiência no Senado para vazar celular de Paulo Gonet

A audiência foi organizada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e já tinha sido marcado para acontecer na mesma data do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF).

02.09.25 16h28

DEPOIMENTO

Ex-assessor diz que Moraes 'fraudou' investigação nos processos pelo 8 de Janeiro; veja o vídeo

Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do TSE, prestou depoimento ao Senado e afirmou que ministro do STF teria embasado retroativamente decisão contra empresários bolsonaristas

02.09.25 23h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda