Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Desincompatibilização para as eleições 2026 provoca mudança na Alepa; veja quem entra e quem sai

Deputado estadual Victor Dias retornou parlamento após deixar a função de secretário no governo do Estado

O Liberal
fonte

Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) (Celso Lobo / Alepa)

A regra de desincompatibilização, que exige que ocupantes de cargos públicos se afastem de suas funções para poder concorrer às eleições, provocou uma mudança na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa). O deputado estadual Victor Dias (União Brasil), que estava à frente da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Pará (Sectet) do Governo do Estado, retornou ao parlamento nesta semana.

Veja mais

image Governadora Hana Ghassan nomeia chefes de três órgãos estaduais; veja quem são
Nomes foram escolhidos após a exoneração dos antigos titulares, em razão do período de desincompatibilização eleitoral

image A seis meses das eleições, 20 secretários e chefes de órgãos deixam cargos no Pará; veja a lista
Exonerações, assinadas pelo governador Helder Barbalho, foram publicadas em edição extra do Diário Oficial do Estado

Victor tentará a reeleição para a Alepa no pleito de outubro deste ano. Por isso, precisou sair do cargo que ocupou no governo por aproximadamente três anos. Ele foi exonerado pelo então governador Helder Barbalho no dia 2 de abril, dois dias antes do prazo final para desincompatibilização. Na ocasião, outros 19 titulares de órgãos estaduais também foram exonerados.

Com o retorno do deputado ao Legislativo Estadual, o primeiro suplente do partido, Eliel Faustino, que ocupava o assento na Alepa, deixou o cargo de deputado.

O prazo de desincompatibilização varia de 6 a 4 meses antes das eleições 2026, dependendo da cadeira que o pré-candidato ocupa hoje e da que deseja ocupar após ser eleito.  

Helder Barbalho também precisou deixar o governo para concorrer ao Senado Federal em razão dessa regra. Já Hana Ghassan, pré-candidata a governadora, poderá ficar à frente do Executivo até o pleito. Pela norma eleitoral, quem pretende concorrer à reeleição pode se manter no cargo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Lula diz que vai propor ao PT a reconstrução de aliança forte 'para fascistas não voltarem'

08.04.26 11h48

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro diz que não pode 'aceitar ser humilhado' por Nikolas Ferreira

O filho de Bolsonaro também cobrou união da direita e "coerência" dos integrantes do partido

08.04.26 11h43

política

Lula critica Flávio Bolsonaro e Caiado sobre posicionamento diante de terras raras do Brasil

Segundo o petista, o senador e pré-candidato à Presidência pelo PL defenderia a venda de terras raras brasileiras aos Estados Unidos

08.04.26 11h18

legislativo estadual

Desincompatibilização para as eleições 2026 provoca mudança na Alepa; veja quem entra e quem sai

Deputado estadual Victor Dias retornou parlamento após deixar a função de secretário no governo do Estado

08.04.26 11h11

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO ELEITORAL

A seis meses das eleições, 20 secretários e chefes de órgãos deixam cargos no Pará; veja a lista

Exonerações, assinadas pelo governador Helder Barbalho, foram publicadas em edição extra do Diário Oficial do Estado

02.04.26 12h15

PERDA

Morre Adnan Demachki, ex-prefeito de Paragominas

Advogado, ele também foi secretário de governo do Pará

01.04.26 8h20

Troca de farpas

Michelle divulga vídeo de Nikolas Ferreira após briga do deputado com Eduardo Bolsonaro

Publicação ocorre no mesmo dia em que Nikolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro trocam ataques nas redes sociais

06.04.26 11h53

luto

Políticos e empresários do Pará lamentam a morte do ex-prefeito de Paragominas Adnan Demachki

Adnan era advogado e também foi secretário de Estado

01.04.26 11h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda