‘Derrame’ de santinho: apesar da proibição, Belém amanhece tomada de propaganda de candidatos

Apesar da Justiça Eleitoral proibir o ‘derramamento’ de santinhos, a propaganda de boca de urna e a aglomeração padronizada de cabos eleitorais na véspera e no dia das eleições, a capital paraense amanheceu tomada de material de propaganda eleitoral de candidatos, principalmente em frente aos locais de votação, neste domingo (2).

A sujeira, que também é crime eleitoral, pode ser vista em vários bairros de Belém, como em frente à Escola Estadual Jarbas Passarinho, em frente aos locais de votação no bairro do Condor, ao longo da avenida Almirante Barroso, entre outros.

Escola Jarbas Passarinho (Keila Ferreira / O Liberal)

Conforme decisão tomada pelo juiz auxiliar da comissão de propaganda eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará, Marcus Alan de Melo Gomes, no dia 9 de setembro deste ano, haverá multa de R$ 2 mil para cada local e via pública em que for constatada a prática desses ilícitos. Os responsáveis também ficam obrigados a limpar os locais que tiverem sido sujos com material de propaganda eleitoral.

Bairro do Condor (Lázaro Magalhães / O Liberal)

Na ocasião, o magistrado acatou argumentação do Ministério Público Eleitoral e considera que partidos políticos e candidatos possuem meios de evitar as punições, por meio da orientação de seus correligionários e partidários e do recolhimento do material de campanha, para evitar que esse tipo de conduta se repita nestas eleições.