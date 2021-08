Deputados estaduais retornam aos trabalhos hoje; Alepa fará duas sessões presenciais por semana

As atividades da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) serão retomadas nesta terça-feira (3), e o presidente da Casa, deputado Chicão (MDB), anuncia o retorno das sessões presenciais em dois dias da semana, terça e quarta-feira. A primeira reunião deliberativa desse semestre será realizada no Plenário Newton Miranda, a partir das 9h. Por causa da pandemia do novo coronavírus, até o final do semestre passado, em junho, a casa vinha realizando apenas uma sessão por semana, às terças. Uma das informações confirmadas também pelo chefe do Legislativo foi a destinação de investimentos para o Centro de Atendimento ao Cidadão, com o intuito de melhor receber a população neste segundo semestre, com sala climatizada e ambiente adequado para a espera. Sobre as expectativas da Casa de Leis para os próximos meses, Chicão projeta uma sensação de normalidade nas sessões presenciais. O deputado vem falando, desde a última sessão do primeiro semestre, em junho, da necessidade da Alepa voltar a receber o povo e que isso está começando a ser possível graças ao avanço da imunização da população tanto na capital, quando no interior.

“Acho que a pandemia foi um problema em toda a humanidade, em todos os países, e só de nos livrarmos dessa questão da pandemia através das vacinas, vamos estar praticamente voltando à normalidade, mesmo que gradativo, mas nós temos a esperança de vermos um segundo semestre muito diferente do primeiro semestre de 2021”, diz.



O deputado comentou ainda sobre a necessidade de oferecer as condições ideais para a realização de audiências públicas para, assim, contar com a presença da população, e superar um primeiro semestre de repetidas videoconferências. Sobre o objetivo dos parlamentares para a segunda metade do ano, Chicão afirma: “seguiremos discutindo os grandes temas e apresentando para a sociedade do Pará as propostas para ver que a gente consegue construir um estado maior e mais equânime para todas as pessoas”. Sobre prioridades, Chicão pontua que não há um segmento específico econômico ou social na agenda de projetos dos parlamentares, assegurando a intenção da Casa de lançar um olhar abrangente para este período de transição de um momento crítico da pandemia para uma possível superação da crise. Inclusive, o deputado citou as frequentes reuniões realizadas com os mais diversos setores privados.



“A Alepa tem que se preocupar com todos os segmentos. Nós temos que ter um olhar atento em nome da sociedade. Nós temos reunido com vários setores e a ideia é continuar discutindo o que é preciso ser feito através desses setores, em parceria com o governo do estado e a interferência da Assembleia Legislativa para que a gente melhore as condições de alguns setores que desenvolvem a nossa economia. É algo que nós queremos ampliar”, afirmou o presidente.