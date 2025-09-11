Deputado Joaquim Passarinho publica vídeo com reação de Trump

O deputado federal Joaquim Passarinho (PL/PA) postou um vídeo com entrevista do presidente norte-americano, Donald Trump, que afirma ter ficado surpreso com a condenação.

Perguntado se ele vai aplicar mais sanções ao Brasi, Trump diz: 'Acompanhei esse julgamento, conheço-o bem, um líder estrangeiro. Achava que ele era um bom presidente do Brasil".

O presidente estadunidense completa: "É surpreendente, é como tentaram fazer comigo, mas não conseguiram. Mas só posso dizer isso, conheci como presidente do Brasil, é um homem bom e não vejo isso acontecendo".