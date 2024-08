Deputado Júnior Ferrari sofre acidente de lancha no interior do Pará; parlamentar teve lesões leves

O deputado federal Júnior Ferrari (PSD) sofreu um acidente no último sábado (03/8) enquanto se deslocava do município Terra Santa, no Baixo Amazonas, para Juruti, onde iria prestigiar o Festribal 2024. Informações preliminares indicam que o político teve lesões leves e está bem, assim como os demais passageiros da embarcação.

Antes do acidente, Júnior Ferrari chegou a compartilhar nas redes sociais que estava na convenção da pré-candidata à prefeitura de Terra Santa, Jacira Picanço e o vice Lucivaldo Lobato.

Segundo o portal Uruá-Tapera, por volta das 22h, a lancha em que o deputado federal viajava se chocou com um banco de areia no rio Amazonas, resultando em lesões na perna direita e na cabeça de Júnior. Ele estava acompanhado por três pessoas, e todos ficaram no local por mais de duas horas aguardando resgate.

O vereador Glauber Andrade acompanhou a equipe de resgate. Após serem resgatados e levados à Juruti, Ferrari foi encaminhado ao Hospital Municipal, onde passou por exames de raio X e recebeu medicação.