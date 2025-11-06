Deputado do PT toca samba na CPMI do INSS para ironizar bolsonaristas

O deputado Paulo Pimenta (PT-RS), usou, nesta quinta-feira, 6, uma música da banda de samba Revelação para ironizar a postura de aliados de Jair Bolsonaro membros da CPMI do INSS. Ele citou uma série de medidas do mandato do ex-presidente que, na sua visão, contribuíram para o esquema de descontos associativos ilegais.

Durante a sessão, o ex-ministro da Casa Civil Onix Lorenzoni, prestou depoimento, no qual defendeu o governo Bolsonaro e a atuação de seu filho, Pietro Lorenzoni, que atuou como advogado de uma das entidades investigadas, a União Brasileira de Aposentados da Previdência (UNIBAP).

"Então, eu cheguei à conclusão de que não adianta eu argumentar, não adianta eu mostrar a realidade, não adianta eu mostrar as provas, não adianta eu mostrar os documentos. O povo já entendeu porque esse esquema virou esse monstro que virou, porque foi permitido principalmente a partir de 2019, no governo Bolsonaro", disse.

Logo em seguida, ele pediu à mesa que colocasse a música "Velocidade da Luz", cuja letra diz que "todo mundo erra". O ato arrancou risos até mesmo de Onix. Só foi interrompido a pedido do presidente do colegiado, o senador Carlos Viana (Podemos-MG).