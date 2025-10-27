Capa Jornal Amazônia
Deputado do PT provoca bolsonaristas e mostra foto de Lula com Trump na CPMI do INSS

Estadão Conteúdo

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) usou a sessão da CPMI do INSS desta segunda-feira, 27, para expor foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e provocar apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A exposição da imagem durante a oitiva do ex-diretor de governança do INSS Alexandre Guimarães provocou tumulto durante a sessão, que precisou passar por intervenção do presidente da CPI, senador Carlos Viana (Podemos-MG).

"Eu acho que não é uma conclusão plausível de ser feita, mas tem gente que gosta de concluir com fotos essas coisas", disse Correia antes de exibir a imagem. "Mas cada um tem a foto que merece, não é, presidente? Vamos botar a outra foto para mostrar as diferenças. Essa é a foto, essa é a foto que incomoda os bolsonaristas, que estavam, portanto, aflitos."

Para Correia, a foto mostra Lula fazendo "aquilo que um presidente da República deve fazer: distensionando, negociando, não roubando, e devolvendo o dinheiro dos aposentados que foi roubado".

Viana interrompeu o tumulto causado pela exposição da imagem. "Só gostaria de lembrar, com muita tranquilidade, com muita simplicidade aos senhores o ambiente em que nós estamos. Esta é uma CPI, e as pessoas que estão nos assistindo, que não são poucas, esperam de nós respostas, posicionamentos e principalmente compromisso com os cargos que nós temos", disse o presidente da comissão.

Lula e Trump se reuniram neste domingo, 26, na Malásia para tratar da relação entre Brasil e Estados Unidos. O tarifaço do país americano foi o principal tema. Ainda não há consenso sobre a retirada das tarifas após o diálogo. "Não era possível, nem vocês acreditavam, que numa única conversa a gente pudesse resolver os problemas", disse Lula.

Palavras-chave

INSS/FRAUDES/CPMI/PROVOCAÇÃO/FOTO/LULA/TRUMP
