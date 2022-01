Deputada Renilce Nicodemos testa positivo para covid-19

INFRAESTRUTURA

Pedidos de novas ferrovias no Pará somam R$ 40 bilhões em investimentos

Programa Pro Trilhos, do Ministério de Infraestrutura já recebeu - até a primeira semana de janeiro - pedidos de autorização do setor privado para nove trechos de ferrovias no Pará, totalizando 3,6 mil quilômetros de novas estradas de ferro no Estado.