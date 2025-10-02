Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Deputada Luizianne Lins foi interceptada por Israel em flotilha que ia para Gaza

Estadão Conteúdo

A deputada federal Luizianne Lins (PT-CE) estava na flotilha humanitária Global Sumud (palavra que significa "resiliência" em árabe), interceptada pela Marinha de Israel na quarta-feira, 1º, quando seguia em direção à Faixa de Gaza. A iniciativa buscava levar ajuda humanitária à região.

Em vídeo publicado em seu perfil do Instagram, a parlamentar diz que foi "sequestrada pelas forças de ocupação israelenses" e levada contra sua vontade. "Peço ao meu governo para acabar qualquer relação econômica com Israel e a me levar para casa", diz.

Luizianne de Oliveira Lins nasceu em Fortaleza (CE), filha de mãe professora e pai militar. Aos 56 anos, tem três irmãos e um filho, segundo informações do site do Partido dos Trabalhadores.

Ela foi prefeita de Fortaleza por dois mandatos consecutivos (2005-2012). Também foi vereadora e deputada estadual pelo PT, ao qual é filiada desde 1989, além de jornalista e professora universitária licenciada. Iniciou a militância política no movimento estudantil na Universidade Federal do Ceará (UFC) e, em 1993, foi diretora da União Nacional dos Estudantes (UNE).

No momento, Luizianne exerce seu segundo mandato como deputada federal pelo Ceará. Na Câmara dos Deputados, é integrante titular da Comissão de Cultura e suplente na de Comunicação e na Comissão Especial sobre Inteligência Artificial.

Tem registradas 270 votações nominais em plenário, foi autora ou co-autora de 195 propostas legislativas e relatora de nove.

Na quarta-feira, durante a sessão de votação da isenção de Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil mensais, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou ter sido informado da detenção da deputada.

Motta afirmou que a notícia o pegou de surpresa e disse ter pedido "todo apoio" do Itamaraty no contato com autoridades israelenses, para que a deputada "possa ter as prerrogativas respeitadas, assim como os direitos dos demais brasileiros".

O Itamaraty, por sua vez, afirmou em nota que acompanha o episódio com "preocupação". Segundo o comunicado, a ação militar israelense "viola direitos e põe em risco a integridade física de manifestantes em ação pacífica".

O Ministério das Relações Exteriores reforçou apelo para que Israel retire as restrições impostas à entrada de ajuda humanitária em Gaza e destacou que a embaixada brasileira em Tel Aviv mantém contato com autoridades israelenses para garantir a assistência consular prevista na Convenção de Viena.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LUIZIANE LINS/ISRAEL/APREENSÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Deputada Luizianne Lins foi interceptada por Israel em flotilha que ia para Gaza

02.10.25 17h33

Moraes manda Instagram, TikTok, X e YouTube identificarem usuários que ameaçaram Dino

02.10.25 17h13

Avanços

Em Belém, ministro Márcio Macêdo reforça diálogo com sociedade civil organizada na preparação da COP

Ministro da Secretaria-Geral da Presidência foi recebido na Casa da Cúpula dos Povos e participou do Encontro das Catadoras e Catadores da Amazônia Legal

02.10.25 16h35

Lula em Belém

‘Brasil vai ter a energia mais limpa do planeta’, diz Lula em visita a Belém

Presidente visita a capital para inaugurações e vistorias em preparação a COP 30

02.10.25 16h13

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

decisão

Moraes veta participação de bispo em grupo de oração na casa de Bolsonaro

Robson Rodovalho integra o grupo de orações de Michelle Bolsonaro

25.09.25 21h48

POLÍTICA

Vereadora no Amazonas defende violência contra a mulher em discurso

Elizabeth Maciel, conhecida como Betinha, declarou apoio a colega de Câmara e afirmou que “há mulheres que merecem apanhar”

30.09.25 11h49

liberação

Moraes autoriza Daniel Silveira a cumprir o resto da pena no regime semiaberto

A defesa do ex-deputado pediu a progressão de regime e a Procuradoria-Geral da República (PGR) foi a favor

29.09.25 15h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda