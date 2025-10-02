Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Deputada Luiziane e brasileiros são apreendidos por Marinha de Israel, diz Hugo Motta

Estadão Conteúdo

O presidente da Câmara, Hugo Motta, anunciou na noite desta quarta-feira, 1, que a deputada Luiziane Lins (PT-CE) e outros brasileiros foram apreendidos pela Marinha do governo de Israel. O grupo estava em embarcações que rumavam para Gaza.

O site também do PT divulgou a prisão alegando que a detenção foi feita de "forma ilegal e autoritária". Segundo os petistas havia 500 tripulantes a bordo, sendo 13 brasileiros.

A deputada participava da Flotilha Global Sumud (palavra que significa "resiliência" em árabe). O grupo protesta contra as ações de Israel na Faixa de Gaza. Luizianne estava no barco Grande Blu com mais nove pessoas.

Hugo Motta estava conduzindo sessão de votação na Câmara quando anunciou ter sido informado da detenção da deputada. No plenário, Motta disse que a notícia o pegou de surpresa e reforçou ter pedido "todo apoio" do Itamaraty no contato com autoridades israelenses, para que a deputada "possa ter as prerrogativas respeitadas, assim como os direitos dos demais brasileiros".

Ele também disse que nesta quinta-feira, 2, tentará contato "o mais rápido possível", pedindo suporte para que a deputada possa "restabelecer sua condição de liberdade".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Luiziane Lins

Israel, apreensão
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Deputada Luiziane e brasileiros são apreendidos por Marinha de Israel, diz Hugo Motta

02.10.25 7h47

Política

Câmara aprova por unanimidade isenção do IR a quem ganha até R$ 5 mil

Texto da proposta agora vai ao Senado

01.10.25 23h00

Comissão da Câmara aprova projeto anti-MST para criar Cadastro dos Invasores

01.10.25 21h49

Política

Câmara celebra sanção da Lei que garante direitos às pessoas com autismo

Proposta de autoria da vereadora Nay Barbalho foi homologada pelo prefeito de Belém na semana que comemora o Dia do Vereador

01.10.25 21h33

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

decisão

Moraes veta participação de bispo em grupo de oração na casa de Bolsonaro

Robson Rodovalho integra o grupo de orações de Michelle Bolsonaro

25.09.25 21h48

POLÍTICA

Vereadora no Amazonas defende violência contra a mulher em discurso

Elizabeth Maciel, conhecida como Betinha, declarou apoio a colega de Câmara e afirmou que “há mulheres que merecem apanhar”

30.09.25 11h49

liberação

Moraes autoriza Daniel Silveira a cumprir o resto da pena no regime semiaberto

A defesa do ex-deputado pediu a progressão de regime e a Procuradoria-Geral da República (PGR) foi a favor

29.09.25 15h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda