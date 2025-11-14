Deputada Júlia Zanatta pode se tornar alvo da PGR por emenda de R$ 800 mil a clube de tiro

A deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) pode ser alvo de investigação sobre a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 800 mil a um clube de tiro associado à parlamentar. A representação foi apresentada nesta sexta-feira, 14, à Procuradoria-Geral da República (PGR) pela deputada Ana Paula Lima (PT-SC).

Segundo a denúncia, um vídeo publicado nas redes sociais de Zanatta, durante a inauguração do clube de tiros, apresenta "elementos que reforçam a hipótese de que a destinação da emenda foi, aparentemente, construída para beneficiar, com recursos federais, um negócio de aliados".

"O caso assume relevância ainda maior por envolver estrutura privada armamentista financiada com recursos federais, tema sensível em um país que enfrenta graves crises de violência armada e busca reconstruir sua política de controle de armas", afirmou Ana Paula Lima na representação enviada à PGR.

O processo licitatório conduzido por Zanatta na Prefeitura de São José já é investigado pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina por suposta tentativa de favorecer a empresa, com pesquisa de preços restrita, ausência de alternativas públicas, critérios sob medida e falsificação de documentos.

Em resposta às investigações, Zanatta afirmou nas redes sociais, nesta terça-feira, 11, que a emenda cumpre os requisitos de transparência e rastreabilidade.

A deputada também afirmou que pretende continuar destinando recursos para o treinamento de guardas municipais. "Ano que vem, vou enviar mais recursos para que a guarda municipal possa continuar treinando em clube de tiro e, não apenas para treinamento, vamos enviar também para compras de munição, fuzil e tudo que for necessário", declarou. Além disso, a parlamentar destacou que apoia todos os clubes de tiro de Santa Catarina.