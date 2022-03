Decisão sobre bloqueio do Telegram era sigilosa, diz Moraes

A decisão de bloquear o aplicativo de mensagens Telegram no País era sigilosa, segundo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A decisão foi vazada por um usuário da rede social Twitter, dono do perfil @Edvan_TI. Identificado como “Conservador de direita” e “anti esquerda”, o homem publicou a cópia da ordem de Moraes que foi enviada à Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), que rapidamente foi compartilhada por outros usuários da rede social.

Moraes solicitou que os dados do perfil do usuário fossem enviados para investigação. “Intime-se a Twitter Brasil Rede de Informações Ltda para que, em 48 horas, envie todas as postagens realizadas por meio do citado perfil no dia de hoje; bem como identifique o usuário de criação do perfil, com todos os dados disponíveis (nome, CPF, e-mail) ou qualquer outro meio de identificação possível, além de apontar a data de sua criação”, informou o ministro.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)