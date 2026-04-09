Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Davi Alcolumbre deve enviar indicação de Messias à CCJ nesta quinta e destravar sabatina ao STF

Se for aprovada, a indicação de Messias seguirá para votação em plenário, onde precisará da maioria absoluta de votos, ou seja, pelo menos 41 senadores favoráveis, em votação secreta

Estadão Conteúdo
fonte

Jorge Messias (Renato Menezes/AscomAGU)

Após quatro meses de banho-maria, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), deve enviar nesta quinta-feira, 9, à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por Jorge Messias a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

O envio da indicação é um passo obrigatório para que o presidente da CCJ, o senador Otto Alencar (PSD-BA), possa marcar a data da sabatina de Messias no colegiado. São necessários 14 dos 27 votos para a aprovação.

Se for aprovada, a indicação de Messias seguirá para votação em plenário, onde precisará da maioria absoluta de votos, ou seja, pelo menos 41 senadores favoráveis, em votação secreta.

Alcolumbre recebeu em 1º de abril a mensagem de Lula indicando Messias ao STF no lugar de Luís Roberto Barroso, que se aposentou no ano passado.

A escolha de Lula por Messias foi publicada em Diário Oficial da União em 20 de novembro de 2025, mas o Palácio do Planalto só oficializou a indicação ao Senado na semana passada.

Nesse meio tempo, a relação azeda entre Lula e Alcolumbre emperrou a tramitação do caso. Isso porque o senador se irritou por ter sua sugestão ao STF, o aliado Rodrigo Pacheco (PSB-MG), ignorada por Lula.

A escolha dos ministros do STF é prerrogativa do presidente da República, mas Alcolumbre avaliava ter poder para negociar uma indicação apoiada pelos senadores.

A articulação em torno do nome de Messias avançou nos últimos meses, mas a aprovação segue indefinida.

O levantamento do Estadão indica que o ambiente na CCJ do Senado se tornou mais favorável ao indicado, embora ainda não haja votos suficientes para garantir o apoio necessário do colegiado.

O placar observado na sexta-feira passada, 3, apontava nove votos favoráveis, oito contrários e um indeciso. Seis outros preferiram não se posicionar, enquanto três não retornaram aos contatos da reportagem. O levantamento será atualizado conforme novas respostas forem obtidas.

Natural de Recife e formado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Messias tem 46 anos e é advogado-geral da União desde 2023. Ele é procurador da Fazenda desde 2007 e passou por cargos-chave como consultor jurídico de ministérios e subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil no governo de Dilma Rousseff.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

STF

Messias

CCJ

indicação

data
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

eleições 2026

Zema descarta ser vice de Flávio Bolsonaro e reafirma candidatura própria à Presidência

A declaração ocorre em meio a especulações sobre um possível convite de Flávio ao ex-governador

09.04.26 17h02

passo obrigatório

Davi Alcolumbre deve enviar indicação de Messias à CCJ nesta quinta e destravar sabatina ao STF

Se for aprovada, a indicação de Messias seguirá para votação em plenário, onde precisará da maioria absoluta de votos, ou seja, pelo menos 41 senadores favoráveis, em votação secreta

09.04.26 16h41

decisão

Dino pede vista e interrompe julgamento sobre eleições no Rio

O ministro afirmou que é necessário aguardar a publicação do acórdão do julgamento do TSE que condenou Castro para, então, decidir se a eleição deve ser direta ou indireta

09.04.26 16h28

postos rotativos

Nunes Marques será definido como novo presidente do TSE na semana que vem, diz Cármen Lúcia

O TSE é formado por sete juízes: três integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF), dois membros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois juristas da classe dos advogados

09.04.26 16h06

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO ELEITORAL

A seis meses das eleições, 20 secretários e chefes de órgãos deixam cargos no Pará; veja a lista

Exonerações, assinadas pelo governador Helder Barbalho, foram publicadas em edição extra do Diário Oficial do Estado

02.04.26 12h15

Troca de farpas

Michelle divulga vídeo de Nikolas Ferreira após briga do deputado com Eduardo Bolsonaro

Publicação ocorre no mesmo dia em que Nikolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro trocam ataques nas redes sociais

06.04.26 11h53

OPERAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL

Deputados do Pará citados em documento apreendido pela PF se defendem e negam envolvimento

Operação em Belém encontrou R$ 500 mil em espécie e levou à prisão de três pessoas; parlamentares negam envolvimento

05.04.26 15h00

política

Ao deixar o Executivo estadual, Helder Barbalho agradece paraenses: 'privilégio'

Ex-governador expressa sentimento de dever cumprido e destaca transformação estadual ao fim de seu mandato

02.04.26 18h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda