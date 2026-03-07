Datafolha: Lula lidera rejeição (46%), seguido de perto por Flávio Bolsonaro (45%)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a rejeição entre os pré-candidatos nas eleições deste ano, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL). De acordo com pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 7, o índice de rejeição de Lula é de 46%, enquanto Flávio Bolsonaro é rejeitado por 45% dos entrevistados.

Entre os demais pré-candidatos, os governadores Ratinho Jr (PSD) e Romeu Zema (Novo) têm 19% e 17%, respectivamente. Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem 18% e Ronaldo Caiado (PSD) aparece com o menor índice, de 14%. No caso de Ratinho, chama a atenção o fato dele ser desconhecido por 38% do eleitorado.

Outros nomes foram citados: o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Hadad (PT) tem 27%, Renan Santos (Missão) tem 14% e Aldo Rebelo (DC) aparece com 12%.