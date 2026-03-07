Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

E-mails revelam show do Coldplay em viagem de luxo de Daniel Vorcaro na Itália

Documentos indicam gastos de ao menos R$ 198 milhões em evento em Taormina, com artistas internacionais, hotéis reservados integralmente e uso de espaços históricos

Da Redação
fonte

Daniel Vorcaro é dono do Banco Master (Divulgação / Banco Master)

A quebra de sigilo do banqueiro Daniel Vorcaro revelou detalhes da organização de uma viagem de luxo realizada em setembro de 2023 na cidade de Taormina. O evento, realizado entre os dias 6 e 10 daquele mês, teria custado ao menos US$ 38 milhões — cerca de R$ 198 milhões na cotação aproximada — e contou com shows de artistas internacionais e a reserva exclusiva de hotéis e espaços históricos da região.

As informações constam em trocas de e-mails entre Vorcaro e a agência responsável pela organização, a Signature Luxury Services LLC. Nos documentos, há uma planilha detalhando despesas relacionadas à contratação de artistas, locação de hotéis e reserva de pontos turísticos da Sicília para eventos privados.

Entre os gastos listados está a contratação da banda britânica Coldplay por US$ 11,4 milhões, dos quais US$ 6,9 milhões teriam sido efetivamente pagos, segundo documento anexado a um e-mail enviado ao banqueiro.

A prestação de contas também inclui o cachê de outros artistas internacionais. O cantor canadense Michael Bublé teria recebido US$ 2 milhões por apresentação. Já o DJ francês David Guetta aparece na lista com um pagamento de US$ 938 mil, enquanto o DJ sul-africano Black Coffee teria sido contratado por US$ 362 mil.

Entre as atrações também estavam o tenor italiano Andrea Bocelli, com cachê de US$ 982 mil, e a banda americana The Strokes, contratada por quase US$ 2 milhões.

Hotéis reservados integralmente

Os documentos indicam ainda que pelo menos três hotéis de luxo foram reservados em regime de buyout, quando todas as acomodações são bloqueadas para um único grupo de convidados.

Um dos estabelecimentos citados é o San Domenico Palace, Taormina, pertencente à rede Four Seasons. O aluguel integral do hotel teria custado cerca de US$ 1,8 milhão. O local ganhou notoriedade internacional por ter servido de cenário para a série The White Lotus.

Além da hospedagem, os organizadores também reservaram espaços históricos da cidade para a realização de eventos privados. Entre eles estão o Teatro Greco de Taormina, antigo anfiteatro romano, e o Castello Degli Schiavi, propriedade conhecida por ter sido cenário do filme The Godfather. As reservas desses locais somariam mais de US$ 1 milhão, segundo os documentos.

Convidados e programação

Apesar do detalhamento dos custos, os registros não especificam quem foram os convidados do evento nem como as apresentações musicais se distribuíram ao longo dos cinco dias de programação.

Os e-mails também não trazem informações completas sobre a logística do encontro ou sobre a finalidade da viagem, que incluiu shows privados e a ocupação de hotéis e espaços turísticos de Taormina durante o período.

A revelação das despesas e da organização do evento veio à tona após a quebra de sigilo de comunicações de Vorcaro, que expôs as tratativas com a empresa responsável pelo planejamento da viagem de luxo na Itália.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Daniel Vorcaro

coldplay

quebras de sigilo
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

QUEBRA DE SIGILO

E-mails revelam show do Coldplay em viagem de luxo de Daniel Vorcaro na Itália

Documentos indicam gastos de ao menos R$ 198 milhões em evento em Taormina, com artistas internacionais, hotéis reservados integralmente e uso de espaços históricos

07.03.26 15h19

PSOL recusa federação com PT para eleições de 2026

07.03.26 15h17

Datafolha: Lula e Flávio Bolsonaro despontam como favoritos em todos os cenários

07.03.26 14h32

Datafolha: Lula lidera rejeição (46%), seguido de perto por Flávio Bolsonaro (45%)

07.03.26 13h37

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Manifestação

Protesto ‘Fora Lula, Moraes e Toffoli’ saiu às ruas em Belém neste domingo

Manifestação integra uma agenda de mobilizações nacional, que planeja protestos em outras capitais

01.03.26 13h09

INOVAÇÕES

Minha Casa Minha Vida amplia alcance e cria novas modalidades de crédito habitacional

Ministro das Cidades, Jader Filho, detalha inclusão da classe média, linha para reformas, compra assistida e novos modelos de financiamento

28.02.26 12h07

Eleições

Calendário das Eleições 2026 é aprovado pelo TSE; veja as datas dos turnos

O primeiro turno das eleições será em 4 de outubro e o segundo em 25 de outubro

03.03.26 8h31

POLÍTICA

Gleisi afirma que bolsonaristas foram à Paulista 'fantasiados de brasileiros' para atacar Lula

A ministra também afirmou que uma coordenadora do escritório de Flávio seria cunhada do dono do banco, Daniel Vorcaro.

01.03.26 18h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda