E-mails revelam show do Coldplay em viagem de luxo de Daniel Vorcaro na Itália

A quebra de sigilo do banqueiro Daniel Vorcaro revelou detalhes da organização de uma viagem de luxo realizada em setembro de 2023 na cidade de Taormina. O evento, realizado entre os dias 6 e 10 daquele mês, teria custado ao menos US$ 38 milhões — cerca de R$ 198 milhões na cotação aproximada — e contou com shows de artistas internacionais e a reserva exclusiva de hotéis e espaços históricos da região.

As informações constam em trocas de e-mails entre Vorcaro e a agência responsável pela organização, a Signature Luxury Services LLC. Nos documentos, há uma planilha detalhando despesas relacionadas à contratação de artistas, locação de hotéis e reserva de pontos turísticos da Sicília para eventos privados.

Entre os gastos listados está a contratação da banda britânica Coldplay por US$ 11,4 milhões, dos quais US$ 6,9 milhões teriam sido efetivamente pagos, segundo documento anexado a um e-mail enviado ao banqueiro.

A prestação de contas também inclui o cachê de outros artistas internacionais. O cantor canadense Michael Bublé teria recebido US$ 2 milhões por apresentação. Já o DJ francês David Guetta aparece na lista com um pagamento de US$ 938 mil, enquanto o DJ sul-africano Black Coffee teria sido contratado por US$ 362 mil.

Entre as atrações também estavam o tenor italiano Andrea Bocelli, com cachê de US$ 982 mil, e a banda americana The Strokes, contratada por quase US$ 2 milhões.

Hotéis reservados integralmente

Os documentos indicam ainda que pelo menos três hotéis de luxo foram reservados em regime de buyout, quando todas as acomodações são bloqueadas para um único grupo de convidados.

Um dos estabelecimentos citados é o San Domenico Palace, Taormina, pertencente à rede Four Seasons. O aluguel integral do hotel teria custado cerca de US$ 1,8 milhão. O local ganhou notoriedade internacional por ter servido de cenário para a série The White Lotus.

Além da hospedagem, os organizadores também reservaram espaços históricos da cidade para a realização de eventos privados. Entre eles estão o Teatro Greco de Taormina, antigo anfiteatro romano, e o Castello Degli Schiavi, propriedade conhecida por ter sido cenário do filme The Godfather. As reservas desses locais somariam mais de US$ 1 milhão, segundo os documentos.

Convidados e programação

Apesar do detalhamento dos custos, os registros não especificam quem foram os convidados do evento nem como as apresentações musicais se distribuíram ao longo dos cinco dias de programação.

Os e-mails também não trazem informações completas sobre a logística do encontro ou sobre a finalidade da viagem, que incluiu shows privados e a ocupação de hotéis e espaços turísticos de Taormina durante o período.

A revelação das despesas e da organização do evento veio à tona após a quebra de sigilo de comunicações de Vorcaro, que expôs as tratativas com a empresa responsável pelo planejamento da viagem de luxo na Itália.