Datafolha: Lula e Flávio Bolsonaro despontam como favoritos em todos os cenários

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) se consolidam na dianteira das intenções de voto nos cenários de primeiro e segundo turno, segundo da pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 7.

O cenário estimulado de primeiro turno mostra o petista com 38%, enquanto o candidato do PL tem 32%. Ratinho Jr. (PSD) vem em seguida com 7%. Em outro cenário, Lula marca 39%, Flávio Bolsonaro 33% e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), 4%.

Já na pesquisa espontânea, Lula aparece com 25% contra 12% de Flávio. O mineiro Romeu Zema (Novo) aparece com 4%, seguido de Renan Santos (Missão), com 3%, e Aldo Rebelo (DC) com 2%.

Em simulação com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Lula marca 45% das intenções, contra 42% do adversário.

No segundo turno, Lula tem 46% e Flávio Bolsonaro, 43% das intenções de voto, em empate técnico considerado a margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. Essa diferença já foi de 15 pontos porcentuais em pesquisas anteriores. Eles, contudo, são os candidatos mais conhecidos e com os maiores índices de rejeição.

O índice de rejeição de Lula é de 46%, enquanto Flávio Bolsonaro é rejeitado por 45% dos entrevistados. Entre os demais pré-candidatos, os governadores Ratinho Jr e Romeu Zema têm 19% e 17%, respectivamente. Tarcísio de Freitas tem 18% e Ronaldo Caiado aparece com o menor índice, de 14%. No caso de Ratinho, chama a atenção o fato dele ser desconhecido por 38% do eleitorado.

No cenário de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro na eleição presidencial deste ano, 10% dos eleitores votariam em branco ou nulo e 1% não saberiam em quem votar.

O Datafolha ouviu 2.004 eleitores em 137 municípios de terça-feira a quinta-feira desta semana. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-03715/2026.

Política
.
