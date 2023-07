Das 32 viagens de Lula pelo Brasil, 12 foram para estados do Nordeste e 11 para São Paulo

Em pouco mais de sete meses de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez 32 viagens pelo Brasil - considerando os deslocamentos interestaduais conforme dados de sua agenda oficial. Dessas, 12 foram para estados do Nordeste e 11 para o estado de São Paulo. Na região Norte, o petista fez três visitas este ano: duas para Roraima e uma para o estado do Pará, onde visitou as cidades Belém e Abaetetuba.

Levantamento feito pelo portal Poder 360 mostra que 13 estados ficaram de fora da agenda de Lula até o momento. São eles:

Acre,

Alagoas,

Amapá,

Amazonas,

Espírito Santo,

Goiás,

Mato Grosso do Sul,

Minas Gerais,

Piauí,

Rio Grande do Norte,

Rondônia,

Santa Catarina e

Tocantins.

Juntos, Norte, Centro-Oeste e Sul acumulam 6 viagens, contra 12 idas às cidades nordestinas. Dos nove estados dos Nordeste, seis já foram visitados pelo presidente.

Em média, o petista fez mais de uma viagem por semana desde que retornou ao Planalto, em janeiro deste ano.