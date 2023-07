Lula embarca para Colômbia neste sábado; Alckmin assume presidência em exercício

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acaba de embarcar para Letícia, fronteira entre Brasil e Colômbia, ao lado da esposa, Janja. O convite foi feito pelo presidente colombiano, Gustavo Petro, e a viagem prevê a participação do petista em evento que discute medidas para a preservação e o desenvolvimento da Amazônia. Ele deve retornar ainda neste sábado (8). Geraldo Alckmin é o presidente em exercício.

A reunião técnico-científica da Amazônia está sendo realizada na cidade de Letícia, que faz divisa com Tabatinga, no extremo oeste do Amazonas, região da tríplice fronteira entre Colômbia, Brasil e Peru. O evento é preparatório para a cúpula da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), marcada para 8 de agosto, em Belém. A agenda na Colômbia inclui, além do evento, encontro com Petro.

Confira a agenda de Lula neste sábado (8):

9h20: partida para Leticia

13h: chegada a Leticia

13h15: encontro com Petro

14h: sessão de encerramento da reunião técnico-científica da Amazônia

16h30: partida para Brasília

20h10: chegada a Brasília

Desde o início do ano, o presidente passou 33 dias fora do Brasil, contando com a viagem deste sábado.