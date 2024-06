Da plenária às telas: veja quais celebridades já namoraram com políticos no Brasil

O mundo das celebridades e a política possuem algo em comum: a dificuldade em afastar os holofotes da vida pessoal, principalmente quando esses dois mundos convergem. Por isso, não é incomum que o relacionamento entre artistas e políticos ganhe repercussão. Confira quais artistas já se relacionaram com políticos no Brasil.

- Carla Diaz e Felipe Becari

A atriz Carla Diaz e o deputado federal de São Paulo Felipe Becari oficializaram um romance em dezembro de 2021. Quase um ano depois, o casalanunciou o noivado. No entanto, em julho de 2023 eles anunciaram o rompimento.

- Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha





Após 26 anos de casamento com o jornalista William Bonner, a também jornalista Fátima Bernardes iniciou um relacionamento com o deputado federal pernambucano Túlio Gadêlha, que rapidamente gerou repercussão nas redes sociais. O casal está junto há pouco mais de cinco anos.

- Patrícia Abravanel e Fábio Faria







A apresentadora Patrícia Abravanel é casada com o ex-ministro das Comunicações Fábio Faria. Juntos desde 2014, o casal tem três filhos. Além do ministério, Faria também já exerceu quatro mandatos como deputado federal no estado do Rio Grande do Norte.

- Adriane Galisteu e Fábio Faria

Antes de se casar com a filha do Silvio Santos, Fábio Faria já se relacionou com outras famosas, como Adriane Galisteu. O namoro dos dois terminou em março de 2008.

- Sabrina Sato e Fábio Faria

Após o envolvimento com Galisteu, Fábio Faria se envolveu com a ex-BBB e apresentadora Sabrina Sato, em 2009. O romance durou dois anos.



- Natália Guimarães e Aécio Neves

A miss Natália Guimarães teve um rápido relacionamento com o deputado federal Aécio Neves, em 2007.

- Patrícia Pillar e Ciro Gomes





A atriz Patrícia Pillar teve um casamento de 12 anos com o político Ciro Gomes. Ela e o ex-governador do Ceará se separaram em 2012.