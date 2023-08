Cúpula da Amazônia: Luís Arce, presidente da Bolívia, participa do encontro em Belém

O presidente boliviano, Luís Arce, já chegou ao Hangar, em Belém, para participar da Cúpula da Amazônia. Petro chegou por volta das 9h10, após Dina Boluarte, presidente do Peru, e do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB).

O encontro reúne os chefes de Estado dos oito países integrantes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) - Brasil, Bolívia, Colômbia, Guiana, Equador, Peru, Suriname e Venezuela.