Cúpula da Amazônia: Maduro cancela participação no evento; saiba quem mais não vem

No fim da noite desta segunda-feira (8), o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, cancelou sua participação na Cúpula da Amazônia, que começa hoje em Belém e vai até a quarta-feira (9). O evento internacional reúne representantes dos oito países integrantes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA): Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela.

VEJA MAIS:

A diplomacia venezuelana informou à organização da Cúpula que a razão da ausência de Maduro é uma infecção nos ouvidos que o impediria de participar dos debates do evento. Para representá-lo, o venezuelano enviou a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, que já está em Belém.

Também não vão participar do encontro os presidentes do Equador, Guillermo Lasso, e do Suriname, Chan Santokhi. Os dois países enviaram ministros como representantes e podem participar normalmente dos debates, além de assinar a Declaração de Belém, documento final da Cúpula que será divulgado na quarta-feira, ao final do encontro.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também convidou o presidente francês, Emmanuel Macron, para participar da Cúpula como representante da Guiana Francesa, nono território amazônico que, por não ser um país independente, não faz parte da OTCA. Macron deixou sua participação em aberto até semana passada, mas decidiu não viajar para Belém.