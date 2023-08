Cristiano Zanin assume como ministro do STF indicado por Lula e participará de votações emblemáticas

Nesta quinta-feira (3), Cristiano Zanin tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), ocupando a vaga deixada por Ricardo Lewandowski. Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o advogado, que já foi defensor de Lula na Lava Jato, foi aprovado pelo Senado Federal em 21 de junho.

Zanin agora faz parte da Primeira Turma do STF e terá a responsabilidade de analisar 520 processos em seu gabinete. Sua presença nas votações será relevante em temas emblemáticos, incluindo o marco temporal, o aborto e a descriminalização do porte de maconha.

VEJA MAIS

A cerimônia de posse teve início às 16h e contou com a participação de aproximadamente 350 pessoas no plenário da Corte. O ministro Gilmar Mendes e André Mendonça conduziram Zanin ao púlpito para prestar o juramento, e ele se comprometeu a cumprir a Constituição Federal, reconhecendo o papel do STF como guardião da Carta Magna. Rosa Weber, presidente do STF, declarou oficialmente a posse de Zanin e o acolheu na Corte.

Entre os convidados presentes na cerimônia, estavam ministros em exercício e aposentados, além dos presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva, da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), também prestigiou o evento, marcando a solenidade com a presença de diversas autoridades.