Advogado de Lula na Lava Jato, Zanin é empossado ministro do STF nesta quinta

Após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski ter se aposentado em abril, compulsoriamente, ao completar 75 anos, o advogado Cristiano Zanin assume sua cadeira na Corte. Ele toma posse nesta quinta-feira (3) no cargo de ministro, em cerimônia prevista para as 16h.

Cerca de 350 pessoas foram convidadas, entre elas amigos e familiares de Zanin, além de ministros do governo federal, parlamentares e autoridades do Judiciário. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou presença no evento. Zanin foi advogado do chefe do Executivo no caso Lava Jato.

Evento

A cerimônia deve durar cerca de 15 minutos. A sessão será aberta pela presidente da Corte, Rosa Weber, e, após a execução do Hino Nacional, Zanin será conduzido ao Plenário pelos ministros André Mendonça e Gilmar Mendes, integrantes mais novo e mais antigo no tribunal, respectivamente.

Em seguida, o novo ministro prestará juramento de cumprir a Constituição e assinará o termo de posse. Não há previsão de discurso. Após o encerramento da sessão, Zanin receberá os cumprimentos dos convidados em outro salão do tribunal. Ainda será oferecido um coquetel, à noite, por associações de magistrados. O evento será realizado em um salão de festas.

Perfil

Indicado por Lula ao cargo no Supremo, Zanin foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e no Plenário da Casa. Ele atuou como defensor de Lula nos processos da Operação Lava Jato.

O novo ministro nasceu em Piracicaba e tem 47 anos. É formado em direito pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Casado com a advogada Valeska Teixeira Zanin Martins, tem três filhos. Ele poderá permanecer na Corte por 27 anos.