Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

CPMI pede condução coercitiva de ex-servidor do INSS após nova ausência em depoimento

Sessão deveria acontecer nesta segunda-feira (24), mas sem nenhum dos depoentes previstos, precisou ser adiada

O Liberal
fonte

Justiça avalia pedido de CPMI do INSS para obrigar depoente a comparecer (Edilson Rodrigues/Agência Senado)

A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) aguarda decisão da Justiça para ser realizada a condução coercitiva do ex-coordenador de Pagamentos e Benefícios do Instituto, Jucimar Fonseca da Silva. Essa movimentação foi confirmada pelo presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), através das suas redes sociais. A sessão prevista para a tarde desta segunda-feira (24) foi cancelada devido à ausência dos depoentes aguardados e reagendada para as 9h desta quinta-feira (27).

Conforme divulgou o presidente da comissão na nota, o ex-servidor do INSS se recusou a passar por avaliação da Junta Médica do Senado, que avaliou a situação e indica que ele possui condições de participar da sessão. As passagens do depoente também já haviam sido emitidas e havia o indicativo de comparecimento. Viana justifica que o depoente apresenta o mesmo argumento pela segunda vez, o que motivou a ação da comissão para que a Justiça o obrigue a comparecer.

“O convocado já havia recebido passagem, foi avisado de todas as convocações, apresentou sucessivos atestados e ainda se recusou a participar da avaliação marcada pela Junta Médica do Senado. A Junta, após examinar toda a documentação enviada por ele, concluiu de forma clara que Jucimar tem condições de depor, desde que observadas medidas simples que a comissão já colocou à disposição”, destaca trecho da nota.

O presidente da comissão avaliou a postura de Jucimar como desrespeitosa e definiu a justificativa como inválida. Segundo Viana, a falta reincidente está “prejudicando o andamento da investigação e desrespeitando a autoridade do Parlamento”. Ele destaca que o depoimento é essencial para as investigações, devido à posição que ocupou no INSS, diretamente ligada ao fluxo de pagamentos.

“O pedido de condução coercitiva já foi formalizado e encaminhado à Justiça. Agora, aguardamos a decisão judicial para que o convocado seja trazido à CPMI e finalmente preste os esclarecimentos que o país espera. Jucimar ocupou um cargo central no fluxo de liberação dos descontos associativos, sendo peça fundamental para esclarecer como o esquema avançou dentro do INSS”, afirma o presidente.

VEJA MAIS

image Presidente da CPMI do INSS pede suspensão por seis meses da cobrança de consignado
Viana disse que o pedido de pausa por 180 dias é uma "medida de proteção"

image Mendonça concede habeas corpus desobrigando presença de depoente e CPMI do INSS cancela sessão
O deputado Rogério Correia (PT-MG), um dos autores do requerimento de convocação.

image Relator diz que CPMI do INSS blindou 4 depoentes que receberam R$ 10 milhões: 'É uma vergonha'
"O STF não é o principal blindador dessa comissão", disse Alfredo Gaspar. Para ele, falta altivez do próprio Congresso

Além de Jucimar, a CPMI também ouviria o empresário Rodrigo Moraes, sócio da ARPAR Administração, Participação e Empreendimento S.A., empresa suspeita de envolvimento no esquema fraudulento. Moraes foi autorizado a se ausentar, mediante apresentação de habeas corpus.

Segundo a apuração da CNN Brasil, a defesa do ex-coordenador do instituto também entrou com novo pedido de habeas corpus na última sexta-feira (21) para que ele pudesse se ausentar da CPMI. Os argumentos utilizados são de o servidor "foi alvo de diversas medidas cautelares investigativas requeridas pela Polícia Federal", que o invalidaram como testemunha.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Política

Pará participa da Marcha das Mulheres Negras em Brasília (DF)

Caravanas das periferias de Belém, dos rios e de quilombos participaram da jornada na Esplanada dos Ministérios

25.11.25 23h16

política

União Brasil avança para expulsar Celso Sabino após sua decisão de permanecer no governo Lula

A decisão ocorre após Sabino optar por permanecer no governo como ministro do Turismo na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

25.11.25 21h22

Motta aprova parecer que proíbe deputado de votar do exterior e decisão pode valer para Ramagem

25.11.25 20h52

Flávio cobra votação de anistia após Bolsonaro começar a cumprir pena: 'Foi um absurdo'

25.11.25 20h37

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Lula: País pagou caro por irresponsabilidade de presidente que não quer fazer obra de outro

A crítica foi feita durante a inauguração de uma ponte que liga os municípios de Xambioá (TO) a São Geraldo do Araguaia (PA). A obra se iniciou no governo de Dilma Rousseff e só foi inaugurada agora

18.11.25 14h02

mudança

Helder muda comando de órgão do 1º escalão e ex-deputado assume secretaria no Pará; veja quem

Decretos de exoneração e nomeação foram publicados no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira

24.11.25 14h17

BOLSONARO PRESO

Não há o que comemorar quando um ex-presidente da República é preso, diz PSDB

O PSDB afirmou, ainda, que sempre defendeu - e continuará defendendo - que as instituições funcionem com serenidade e equilíbrio

22.11.25 15h32

POLÊMICA

Em Belém, Arthur do Val critica culinária paraense e causa polêmica na COP30: 'Comida horrorosa'

Ex-deputado conhecido como “Mamãe Falei” falou sobre a organização da conferência e discutiu com os ministros Guilherme Boulos e Anielle Franco

11.11.25 23h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda