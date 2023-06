CPMI ouve nesta segunda-feira coronel Jorge Eduardo Naime da PM do Distrito Federal

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura os ataques ocorridos em Brasília no dia 8 de Janeiro deste ano vai ouvir o coronel Jorge Eduardo Naime, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a partir das 14h desta segunda-feira (26). O depoimento dele atende a requerimento apresentado pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora do colegiado.

Ex-comandante do Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal até janeiro deste ano, Naime deve apresentar esclarecimentos sobre os acontecimentos do dia 12 de dezembro de 2022, quando manifestantes tentaram invadir a sede da Polícia Federal (PF) no Distrito Federal e depredaram os arredores do edifício.

Em fevereiro deste ano, ele foi preso na Operação Lesa Pátria da PF, que investiga os eventos de 8 de janeiro. Poucos dias antes dos ataques às sedes dos Três Poderes em Brasilia, o coronel saiu de folga. Naime passou a ser investigado por participação nos eventos e teve a prisão preventiva decretada por risco de fuga e prejuízo às investigações. Desde então, ele está preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

De acordo com informações divulgadas pelo Senado, o coronel comparecerá à CPMI com escolta policial e falará na condição de testemunha. Por ter sido convocado, ele não pode deixar de comparecer.