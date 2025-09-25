CPMI já tem provas contra lobista que desviou R$ 6,3 bilhões de aposentados, diz Carlos Viana

O lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, já se encontra no Senado para prestar depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, nesta quinta-feira (25). Preso pela Polícia Federal desde o dia 12 de setembro, o empresário é apontado como um dos principais operadores do esquema de desvio de recursos de benefícios do INSS.

A oitiva estava inicialmente marcada para a quinta-feira passada (15), mas foi cancelada de última hora. Antunes obteve um habeas corpus concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, que lhe deu o direito de comparecer à comissão.

Segundo presidente da CPMI, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), as provas contra Antunes já estão reunidas, incluindo movimentações bancárias e vínculos com empresas usadas para desviar dinheiro de aposentados. “A fala dele é muito importante, mas se ele não falar nada, o mais importante é que nós já temos as provas, a movimentação bancária, o envolvimento dele com os principais, as empresas que ele usou para desviar dinheiro dos aposentados brasileiros. O que nós queremos é que ele dê a versão dele e responda às nossas perguntas. Essas pessoas estavam tão certas que não seria descobertas as empresas que elas não se deram nem o cuidado de separar saques de 1 milhão de reais”, afirma antes da sessão.

A Operação Sem Desconto, que investiga fraudes contra aposentados e pensionistas, estima prejuízos de cerca de R$ 6,3 bilhões. Durante a ação, a polícia apreendeu com o lobista cinco carros de luxo avaliados em aproximadamente R$ 3,29 milhões, entre eles um Porsche e dois BMWs.

VEJA MAIS