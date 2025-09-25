Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

CPMI já tem provas contra lobista que desviou R$ 6,3 bilhões de aposentados, diz Carlos Viana

Lobista Antônio Carlos Camilo Antunes presta depoimento nesta quinta- feira (25)

O Liberal
fonte

CPMI do INSS irá ouvir o depoimento de Antônio Carlos Camilo Antunes ()

O lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, já se encontra no Senado para prestar depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, nesta quinta-feira (25). Preso pela Polícia Federal desde o dia 12 de setembro, o empresário é apontado como um dos principais operadores do esquema de desvio de recursos de benefícios do INSS.

A oitiva estava inicialmente marcada para a quinta-feira passada (15), mas foi cancelada de última hora. Antunes obteve um habeas corpus concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, que lhe deu o direito de comparecer à comissão.

Segundo presidente da CPMI, o senador Carlos Viana (Podemos-MG), as provas contra Antunes já estão reunidas, incluindo movimentações bancárias e vínculos com empresas usadas para desviar dinheiro de aposentados. “A fala dele é muito importante, mas se ele não falar nada, o mais importante é que nós já temos as provas, a movimentação bancária, o envolvimento dele com os principais, as empresas que ele usou para desviar dinheiro dos aposentados brasileiros. O que nós queremos é que ele dê a versão dele e responda às nossas perguntas. Essas pessoas estavam tão certas que não seria descobertas as empresas que elas não se deram nem o cuidado de separar saques de 1 milhão de reais”, afirma antes da sessão. 

A Operação Sem Desconto, que investiga fraudes contra aposentados e pensionistas, estima prejuízos de cerca de R$ 6,3 bilhões. Durante a ação, a polícia apreendeu com o lobista cinco carros de luxo avaliados em aproximadamente R$ 3,29 milhões, entre eles um Porsche e dois BMWs.

VEJA MAIS

image ‘Careca do INSS’ depõe em CPMI nessa quinta-feira, 25
Antônio Carlos Camilo Antunes está preso desde o dia 12 de setembro e deve ser ouvido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre desvios do Instituto Nacional de Seguro Social

image CPMI do INSS: depoente ligado ao ‘Careca do INSS’ é preso
Rubens Oliveira Costa foi preso em flagrante após contradições durante sessão que investiga fraudes em aposentadorias do INSS.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

INSS

Careca do INSS

CPMI DO INSS
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

CPMI DO INSS

CPMI do INSS aprova pedido de prisão preventiva e quebra de sigilo de Nelson Willians

Advogado foi alvo de operação da Polícia Federal; em CPMI permaneceu em silêncio

25.09.25 11h22

CPMI DO INSS

CPMI já tem provas contra lobista que desviou R$ 6,3 bilhões de aposentados, diz Carlos Viana

Lobista Antônio Carlos Camilo Antunes presta depoimento nesta quinta- feira (25)

25.09.25 10h42

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro critica decisão da CCJ de rejeitar PEC da Blindagem

O deputado também criticou o Judiciário, afirmando que "só vai para a cadeia parlamentar que ousa pensar diferente dos dogmas da extrema-esquerda

25.09.25 8h48

RETOMADA DE JULGAMENTO

‘Projeto estratégico’: parlamentares do Pará celebram retomada do julgamento da Ferrogrão no STF

Senador e deputado do estado destacam impacto econômico e ambiental positivo da ferrovia, que promete reduzir custos logísticos e emissões de carbono.

25.09.25 8h30

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Emenda

PEC da Blindagem: como votaram os deputados paraenses? Veja cada voto!

No Pará, a maioria dos Deputados Federais votaram a favor da proposta, como a médica Alessandra Haber, mais votada nas eleições de 2022.

17.09.25 20h56

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

PROTESTO

Ato contra PEC da Blindagem reúne manifestantes na Praça da República, em Belém

Ato ocorreu neste domingo (21) e integrou mobilização nacional contra propostas em discussão no Congresso

21.09.25 11h45

PROJETO APROVADO

PEC da Blindagem: entenda o que é a nova proposta aprovada por parlamentares

O projeto foi aprovado no primeiro turno por 353 votos contra 134

17.09.25 9h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda