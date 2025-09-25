‘Careca do INSS’ depõe em CPMI nessa quinta-feira, 25

Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, deve ser ouvido nessa quinta-feira, 25, pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura os desvios de milhões de reais de aposentadorias do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Preso desde o dia 12 de setembro, ele é apontado como um dos principais envolvidos na fraude. O suspeito decidiu depor na comissão após esposa, filho, sócio e funcionário serem convocados.

Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da CPMI, disse que a participação de Antunes, mesmo que fique calado, é importante para o caso. “Trabalho com muita cautela, com muita responsabilidade, porque em outra oportunidade ele confirmou [que viria] e acabou não comparecendo à CPMI. Temos a liberação do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro André Mendonça, para que possamos ouvir com toda tranquilidade aquele que é considerado o principal organizador de todo esse esquema criminoso”, afirmou. As investigações apontam que o “Careca do INSS”, entre 2023 e 2024, desviou R$ 9,3 milhões para pessoas ligadas a servidores do INSS.

Inicialmente, o depoimento de Antunes estava marcado para o dia 15 de setembro, mas ele desistiu. André Mendonça, ministro do Superior Tribunal Federal (STF), decidiu que a participação dele seria facultativa. Após isso, a fala do “Careca do INSS” foi transferida por Mendonça para a última terça-feira, 23, porém Viana solicitou mudança para quinta-feira, 25. O depoimento está agendado para iniciar às 9h.