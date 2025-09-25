Capa Jornal Amazônia
‘Careca do INSS’ depõe em CPMI nessa quinta-feira, 25

Antônio Carlos Camilo Antunes está preso desde o dia 12 de setembro e deve ser ouvido pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre desvios do Instituto Nacional de Seguro Social

Lívia Ximenes
fonte

Antônio Carlos Camilo Antunes ficou conhecido como “Careca do INSS” (Reprodução)

Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, deve ser ouvido nessa quinta-feira, 25, pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura os desvios de milhões de reais de aposentadorias do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Preso desde o dia 12 de setembro, ele é apontado como um dos principais envolvidos na fraude. O suspeito decidiu depor na comissão após esposa, filho, sócio e funcionário serem convocados.

Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da CPMI, disse que a participação de Antunes, mesmo que fique calado, é importante para o caso. “Trabalho com muita cautela, com muita responsabilidade, porque em outra oportunidade ele confirmou [que viria] e acabou não comparecendo à CPMI. Temos a liberação do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro André Mendonça, para que possamos ouvir com toda tranquilidade aquele que é considerado o principal organizador de todo esse esquema criminoso”, afirmou. As investigações apontam que o “Careca do INSS”, entre 2023 e 2024, desviou R$ 9,3 milhões para pessoas ligadas a servidores do INSS.

Inicialmente, o depoimento de Antunes estava marcado para o dia 15 de setembro, mas ele desistiu. André Mendonça, ministro do Superior Tribunal Federal (STF), decidiu que a participação dele seria facultativa. Após isso, a fala do “Careca do INSS” foi transferida por Mendonça para a última terça-feira, 23, porém Viana solicitou mudança para quinta-feira, 25. O depoimento está agendado para iniciar às 9h.

