Economia

Economia

Governo já pagou R$ 1,53 bi a aposentados afetados por descontos indevidos do INSS, diz Secom

São 2,46 milhões de beneficiários que aderiram ao acordo

Estadão Conteúdo
fonte

O governo editou uma medida provisória (MP) abrindo crédito extraordinário de R$ 3,31 bilhões (Rafa Neddermeyer / Agência Brasil)

O governo já pagou R$ 1,53 bilhão a aposentados vítimas de fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), informou nesta terça-feira, 23, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) do Palácio do Planalto.

São 2,46 milhões de beneficiários que aderiram ao acordo, são 74% do total de elegíveis de acordo com o governo (3,33 milhões).

O governo editou uma medida provisória (MP) abrindo crédito extraordinário de R$ 3,31 bilhões para viabilizar os ressarcimentos e acelerar a devolução dos valores desviados na fraude do INSS.

Palavras-chave

INSS

FRAUDES

ressarcimento

Secom
.
