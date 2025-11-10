Capa Jornal Amazônia
Eduardo Bolsonaro rebate críticas de governador bolsonarista e diz viver 'no exílio'

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, afirmou que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está "falando merda lá nos Estados Unidos" e "longe da realidade"

Estadão Conteúdo
fonte

Eduardo Bolsonaro (Lula Marques/ Agência Brasil / Arquivo)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) rebateu, neste domingo, 9, as declarações do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), que chamou o parlamentar de "louco" e criticou as declarações dele sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"Não me culpe pela sua frouxidão. Se hoje estou vivendo no exílio, é por causa de políticos bostas iguais ao senhor, com essa 'opiniãozinha' que vende para o público a responsabilização dos outros pela sua falta de coragem. E aí, os nossos inimigos, os ditadores, ficam confortáveis para expandir seu poder", escreveu o deputado nas redes sociais.

Em entrevista na semana passada, o governador afirmou que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está "falando merda lá nos Estados Unidos" e "longe da realidade", em reação aos ataques de Eduardo Bolsonaro a Tarcísio de Freitas, cotado para disputar a Presidência.

"Está louco, está falando bobagem. Está lá nos Estados Unidos, longe da realidade. Fez uma lambança gigante quando defendeu o tarifaço do (presidente dos Estados Unidos, Donald) Trump. Foi um grande equívoco que ele cometeu e está cometendo outro. Ele está perdendo tempo de ficar calado", disse Mendes.

"Eu respeito muito o presidente Bolsonaro, tenho um grande respeito por ele, deu uma grande contribuição. Na minha opinião, está sendo injustiçado. Agora, o filho dele está falando merda lá nos Estados Unidos", completou o governador.

Além do embate com o governador, Eduardo Bolsonaro também tem acumulado desavenças dentro do campo bolsonarista. Na sexta-feira, 7, o deputado atacou colegas do partido, como Nikolas Ferreira (PL-MG) e Ana Campagnolo (PL-SC), acusando-os de articular, com outros parlamentares mais jovens, uma tentativa de "se livrar de Bolsonaro".

Em publicação nas redes, o parlamentar compartilhou mensagem do perfil Mafinha. "A briga na direita que todos estão vendo é simples. Nikolas quer se livrar do Bolsonaro de vez. Ele está liderando uma dissidência, e vários políticos mais jovens estão com ele. O problema? O de sempre: 'temos que nos descolar do Bozo sem perder o eleitor'. Eles querem continuar sendo eleitos pelos bolsonaristas, mas não querem mais prestar contas ao Bolsonaro", diz o texto.

O mesmo perfil elogia Eduardo e o comentarista Paulo Figueiredo, afirmando que ambos estariam "lutando contra o verdadeiro mal e defendendo os inocentes".

"Só quem abre mão voluntariamente de seus privilégios faz isso por um ideal maior. O ganancioso por poder não consegue abandonar privilégios porque só quer mais privilégios. E quem fez isso foi Eduardo Bolsonaro", afirma a publicação.

Palavras-chave

MAURO MENDES/MT/CRÍTICAS/EDUARDO BOLSONARO/REBATE
