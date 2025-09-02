Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

CPMI do INSS pede prisão preventiva de 21 pessoas ao STF

Comissão investiga fraudes em benefícios e aponta risco de obstrução das apurações

Redação O Liberal

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido de prisão preventiva contra 21 pessoas suspeitas de envolvimento em fraudes na concessão de benefícios previdenciários. A solicitação foi formalizada nesta segunda-feira (2).

Segundo os parlamentares, os investigados estariam atuando para obstruir as investigações, o que motivou a solicitação da medida cautelar. O pedido será analisado pelo STF.

A CPMI foi instalada para apurar irregularidades em pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). De acordo com os membros da comissão, o esquema teria causado prejuízos bilionários aos cofres públicos.

Entre os suspeitos estão servidores, empresários e intermediários que teriam atuado na liberação indevida de benefícios. O relatório parcial da comissão já havia apontado indícios de crimes como estelionato, falsificação de documentos e corrupção.

O presidente da CPMI, Carlos Viana (Podemos-MG), destacou que a medida de prisão preventiva é necessária para impedir que os investigados destruam provas ou intimidem testemunhas. Agora, caberá ao STF avaliar se o pedido será aceito.

A comissão ainda deve apresentar um relatório final com sugestões de indiciamentos e mudanças na legislação para fortalecer os mecanismos de controle do INSS.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Política

Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

julgamento de bolsonaro

Papel do STF é aplicar Justiça independente de ameaças, ignorando as pressões, diz Moraes

Ministro do STF afirma que julgamento da ação do golpe "ensinam que covardia não é opção para a pacificação".

02.09.25 10h02

tentativa de golpe

Presidente da 1ª Turma do STF, Zanin dá as orientações sobre julgamento de Bolsonaro e mais 7 réus

Julgamento começou um pouco depois das 9h desta terça-feira

02.09.25 9h28

Julgamento Bolsonaro

Como assistir ao julgamento de Bolsonaro e outros réus do núcleo central do golpe?

As sessões serão nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro, com transmissão ao vivo

02.09.25 9h08

Julgamento

Apoiadores fazem vigília em frente ao condomínio de Bolsonaro em Brasília

A mobilização ocorreu na véspera do julgamento de Bolsonaro pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF)

02.09.25 8h58

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

PREPARAÇÃO

JD Vance, vice de Trump, diz estar pronto para assumir presidência 'se uma tragédia acontecer'

Vice-presidente dos EUA fala sobre sucessão e rebate boatos sobre saúde de Donald Trump

30.08.25 18h44

política

Governador Helder Barbalho nomeia Anete Penna como desembargadora do TJPA

Ela é a primeira mulher em 92 anos a assumir a vaga. Decisão foi anunciada nesta quarta-feira, 27

27.08.25 15h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda