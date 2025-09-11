Capa Jornal Amazônia
CPMI do INSS aprova quebra de sigilo bancário de Contag, Conafer e sindicato do irmão do Lula

Estadão Conteúdo

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aprovou nesta quinta-feira, 11, a quebra do sigilo bancário de 67 pessoas e 91 associações e empresas.

Nesta lista, figuram, entre outros nomes, o de Alessandro Stefanutto - ex-presidente do INSS e alvo de pedido de prisão da CPMI -, Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", e o empresário Maurício Camisotti.

Entre as organizações, a CPMI aprovou as quebras de sigilo da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), ligada ao PT, e do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (Sindnapi), que tem José Ferreira da Silva, o "Frei Chico", irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como vice-presidente.

Além da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (Conafer), ligada à Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo Rural e que recebeu mais de R$ 100 milhões do INSS.

Um acordo entre oposição e governo vetou a quebra de sigilo do ex-ministros da Previdência Carlos Lupi e José Carlos Oliveira e da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais (Fetaemg).

A comissão definiu que terá acesso a informações bancárias das associações que tiveram o sigilo quebrado desde o momento em que foi firmado acordo de cooperação técnica (ACT) com o INSS até a presente data.

Nesta quinta-feira, 11, a CPMI ouve José Carlos Oliveira. Ele foi ministro da Previdência no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O nome do ex-ministro despontou na investigação da Operação Sem Desconto a partir da análise de movimentações financeiras de associações e sindicatos sob suspeita de ligação com o esquema.

Veja a lista de pessoas que tiveram o requerimento de quebra de sigilo aprovado:

- Abraão Lincoln Ferreira da Cruz - Ademir Fratric Bacic (também mencionado como Antonio Fratic Bacic) - Ademir Humberto Califoni - Alberto Gonzaga de Lima - Alessandro Antonio Stefanutto - Alexandre Guimarães - Alexsandro Prado Santos - André Paulo Felix Fidelis - Antônio Carlos Camilo Antunes - Antônio Luz Neto - Aristides Veras dos Santos - Arnaldo Martinez Guimarães - Carlos Roberto Ferreira Lopes - Cecília Rodrigues Mota - Cícero Marcelino de Souza Santos - Claudemilson Fernandes Lima - Danilo Berndt Trento - Domingos Savio de Castro - Edjane Rodrigues Silva - Edmar Policarpo Júnior - Edmilson Miguel Arcanjo Dias de Andrade - Edson Akio Yamada - Edson Cunha de Araújo - Eric Douglas Martins Fidelis - Francisca da Silva de Souza - Gilberto Torres Laurindo - Giovani Batista Fassarella Spiecker - Ingrid Pininskeni Morais Santos - Irineu de Paula Cruz - Jobson de Paiva Silveira Sales - José Carlos de Jesus - José Hermicesar Brilhante Palmeira - José Laudenor da Silva - José Lins de Alencar Neto - Jucimar Fonseca da Silva - Luciene de Camargo Bernardo - Marcela Lins Moura de Figueiredo - Marci Eustaquio Teodoro - Marcos José Lins Moura Santos - Maria Cezarina Aparecida Moraes Policarpo - Maria das Graças Ferraz - Maria Eudenes dos Santos - Maria Ferreira da Silva - Maria Inês Batista de Almeida - Maria Josana Lima de Oliveira - Maria Liduína Pereira de Oliveira - Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira - Marilisa Moran Garcia - Maurício Camisotti - Milton Baptista de Souza Filho - Milton Salvador de Almeida Júnior - Philipe Roters Coutinho - Raimunda Cunha - Reinaldo Carlos Barroso de Almeida - Renato Aroldo de Sousa Costa - Rita Pereira de Andrade - Romeu Carvalho Antunes - Rubens Oliveira Costa - Sandro Temer de Oliveira - Sebastião Faustino de Paula - Thaisa Daiane Silva - Thaisa Hoffmann Jonasson - Valdira Prado Santana Santos - Vanderlei Barbosa dos Santos - Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho - Warley Martins Gonçalles - Yasmin Ahmed Hatheyer Oliveira

Veja a lista de associações e empresas que tiveram o requerimento de quebra de sigilo aprovado:

- AAB - Associação dos Aposentados do Brasil - AAPEN - Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional (ex ABSP) - AAPPS Universo (Universo Associação de Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social) (também Associação dos Aposentados Pensionistas dos Regimes Geral e Próprio de Previdência Social - AAPPS/Universo) - AAPB - Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil - AASAP - Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista - AASPA - Associação de Assistência Social à Pensionistas e Aposentados - ABAMSP - Associação Beneficente de Auxílio Mútuo ao Servidor Público - ABAPEN - Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação (também Ampaben) - ABENPREV - Associação de Benefícios e Previdência - ABPAP - Associação Brasileira de Pensionistas e Aposentados - ABRAPPS - Associação Brasileira de Aposentados e Pensionistas do Instituto Nacional da Seguridade Social - ABRASPREV - Associação Brasileira dos Contribuintes do Regime Geral da Previdência Social - ACCA Consultoria Empresarial S.A. (também Acca Consultoria Empresarial LTDA) - ACDS Call Center Ltda - Agropecuária Pikiskeni Ltda. - AMAR BRASIL - Associação Beneficente de Assistência Social e à Saúde (ABCB) - AMBEC - Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos (também Associação Mutualista de Benefícios Coletivos) - ANDDAP - Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas - Antunes & Camilo Ltda - APBRASIL - Associação no Brasil de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social (também AP BRASIL) - APDAP PREV - Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (ex-ACOLHER) - Arpar Administração, Participação e Empreendimento S.A. - ASABASP - Associação de Suporte Assistencial e Beneficente para Aposentados Servidores e Pensionistas do Brasil - ASBAPI - Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (também Associal Brasileira dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, ASBRAPI/PREVABRAP, Prevabrap) - Benfix Corretora de Seguros e Administradora de Benefícios Ltda. - Brasildental Operadora de Planos Odontologicos S.A. - Brasilia Construtora e Incorporadora Ltda - Brasilia Consultoria Empresarial S.A. - Brazil Dental Operadora de Planos Odontológicos S.A. - C. Marcelino de Souza Santos Serviços de Locações Ltda. - CAAP - Caixa de Assistência dos Aposentados e Pensionistas do INSS (também Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas) - Camilo Comercio e Serviços Ltda - Camilo Comercio e Servicos S.A. - Camilot Invest Limited - CBPA - Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura - CEBAP - Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (também Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, Centro de Estudo dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas) - CENAP/ASA - Central Nacional de Aposentados e Pensionistas - Associação Santo Antônio - CENTRAPE - Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil - Centro Médico Vita Care - CINAAP - Círculo Nacional De Assistência dos Aposentados e Pensionistas - COBAP - Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (também COBAB) - Concepto Vet Ltda - CONAFER - Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (também Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil) - CONTAG - Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (também Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares) - CONTRAF - Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil (também CONTRAF Brasil) - COOPTEC - Cooperativa de Trabalho dos Profissionais Atuantes em Consultoria, Instrutoria e Educacão - CSS Consultoria e Gestão Ltda. - CSS Locação de Veículos Máquinas e Equipamentos Ltda. - Curitiba Consultoria em Serviços Médicos S/A - Diligence Construtora e Incorporadora SPE Ltda - Dm&H Assessoria Empresarial e Corretora de Seguros Ltda - DRPL Comercialização e Locação de Veículos S/A (também Drpl Comercializacao e Locacao de Veiculos S/A) - ECOGLOBAL OVERSEAS - Eric Fidelis Sociedade Individual de Advocacia - Farmlands Holding Llc - FECOPEMA - Fluente Diligence e Brasilia Incorporadora SPE Ltda - Grupo THG - Hospital Total Health Ltda. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Jaguar Comercio Varejista Produtos Artesanais Ltda - Localize Diligence e Brasília Incorporadora SPE Ltda - Master Prev Clube de Benefícios (MPCB) - Nobre Serviços de Eventos Ltda. - Premiar Recursos Humanos LTDA - Prevident Assistência Odontológica S.A. - Prospect Consultoria Empresarial Ltda (também Prospect Consult Empresar Ltda.) - Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos Do Brasil - RIAAM (também RIAAM Brasil) - Rede Mais Saúde - SINAB - Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil - SINDNAPI/FS - Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (também SINDNAPI, Associação Delta) - SINDIAPI-UGT - Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores - SINTAPI-CUT - Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos, filiado à CUT - SINTRAAPI - Sindicato Nacional dos Trabalhadores Aposentados, Pensionistas e Idosos de Mogi-Guaçu - Target Pesquisas de Mercado LTDA - TB Holding Financeira Ltda. (também T.b. Holding Financeira Ltda.) - Terra Bank LTDA - THG Consórcio e Representação Financeira Ltda. - THJ Consultoria Ltda. - Total Health Brasil Saúde e Participações Ltda - Total Health do Brasil Ltda - Total Health Holding & Participações Ltda - UNABRASIL - União Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil - UNASPUB - União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos - UNIBAP - União Brasileira De Aposentados Da Previdência (também União Brasileira de Aposentados e Previdência) - UNSBRAS - União dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (também União dos Servidores Públicos do Brasil) - Venus Consultoria e Assessoria Empresarial S.A. (também Vênus Consultoria Assessoria Empresarial S.A.) - Vintage Diligence e Brasilia Incorporadora SPE Ltda - Wm System Informática Ltda - Xavier Fonseca Consultoria (também Xavier Fonseca Oliveira, Xavier Fonseca e Consultoria LTDA) - Yamada e Hatheyer Serviços Ltda.

Palavras-chave

inss

fraudes

cpmi

sigilos bancários

quebras
