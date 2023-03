CPI dos Atos Antidemocráticos decide ouvir Anderson Torres em reunião reservada

Em reunião realizada nesta quinta-feira (9), os membros da CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) decidiram ouvir o ex-secretário de segurança pública, Anderson Torres, em uma reunião reservada, sem a presença de público ou imprensa. Ele era o responsável por atuar na seguarança da capital federal no 8 de janeiro, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas. Anderson se recusou a comparecer à reunião da CPI marcada para esta quinta-feira (8), que seria pública e transmitida.

De acordo com o deputado distrital Chico Vigilante (PT), que preside a comissão, o ex-secretário informou que tem interesse em falar e os membros têm interesse em ouvi-lo. “Por isso apresentamos o requerimento, colocando todas as condições para que ele venha, sem a exposição — porque ele tem direito de não expor a imagem dele".

Com a nova decisão, o depoimento será tomada em uma sessão apenas com parlamentares e servidores autorizados.

Anderson Torres está preso desde 14 de janeiro por suposta omissão, ao não impedir que manifestantes invadissem e depredassem as sedes dos poderes da República.