CPI do INSS: presidente proíbe jornalistas de registrarem 'informações pessoais' de integrantes

A decisão gerou críticas de parlamentares

Estadão Conteúdo
fonte

Viana afirmou que profissionais que descumprirem a medida terão suas credenciais suspensas (Jefferson Rudy/Agência Senado)

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), determinou que jornalistas e demais presentes não registrem informações pessoais de integrantes da comissão por meio de fotos de documentos ou de celulares e computadores.

Viana afirmou que profissionais que descumprirem a medida terão suas credenciais suspensas. "Toda informação particular dos parlamentares, seja em telefone celular, computadores ou relatórios, está preservada por sigilo de lei", disse.

Relator da CPMI do INSS afirma que será 'duro e implacável' na condução do trabalho
Deputado afirmou que Bolsonaro o convidou para visitá-lo, mas rejeitou a ofertar para preservar a imparcialidade

Fraude do INSS: investigação no STF vai para as mãos de Mendonça após sair da alçada de Toffoli

A decisão gerou críticas de parlamentares. A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) apontou censura. "Não se pode criar uma mordaça para os jornalistas. O cerceamento dessa liberdade é preocupante", afirmou.

Em 2023, o então presidente da CPMI do 8 de Janeiro, deputado Arthur Maia (União-BA), editou ato com restrições similares, proibindo jornalistas de divulgar documentos considerados confidenciais ou mensagens de celulares visíveis na sala da comissão.

Na ocasião, o Estadão revelou conversas da então presidente do PT, Gleisi Hoffmann, atual ministra das Relações Institucionais, recebendo mensagens do coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, sobre indicações do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para o Conselho de Administração da Petrobras.

Palavras-chave

INSS/FRAUDES/CPMI

Carlos Viana

jornalistas
26.08.25 13h57

26.08.25 13h13

26.08.25 12h43

19.08.25 8h00

19.08.25 10h35

22.08.25 10h05

21.08.25 12h15

