CPI do 8 de Janeiro: Coronel Naime apresenta atestado médico e não depõe sobre Atos Golpistas

Nesta segunda-feira (26), o coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Eduardo Naime Barreto, apresentou um atestado médico e não comparece à CPI dos Atos Golpistas do Congresso.

A informação foi divulgada pelo gabinete da senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora da comissão. O presidente da CPI, deputado Arthur Maia (União Brasil-BA), informou a ela que, com o atestado, a reunião desta segunda da CPI será aberta e, na sequência, fechada, sem depoimentos. A nova data para o comparecimento do militar ainda não foi divulgada.

Naime era comandante do Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) e está preso devido à suspeita de negligência em sua atuação nos atos golpistas no dia 8 de janeiro.

O militar já havia garantido que poderia permanecer calado na oitiva. Ao Supremo Tribunal Federal (STF), a defesa do coronel questionou o fato de ele ter sido convocado pela CPI como testemunha, quando há a obrigação de dizer a verdade, e solicitou que a condição fosse alterada para investigado, quando é permitido o silêncio. Além disso, pediu para que ele não fosse obrigado a comparecer ao depoimento.

O coronel Naime foi preso em fevereiro pela Operação Lesa Pátria da PF. Naime saiu de folga poucos dias antes dos atos golpistas de 8 de janeiro e é investigado por participação nos eventos. Ele teve a prisão preventiva decretada por risco de fuga e prejuízo às investigações. Naime comparecerá à CPMI com escolta policial e falará na condição de testemunha.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).