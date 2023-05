CPI dos Atos Golpistas recebeu 48 pedidos de quebras de sigilo

A CPI dos Atos Golpistas recebeu 48 pedidos de quebra de sigilo. Isso ocorreu em menos de 48 horas após a instalação da comissão, que ocorreu na quinta-feira (25). Dentre os pedidos de quebra de sigilo estão acesso bancário, fiscal, telefônico e telemático (reunião de todos os dados contidos em dispositivos eletrônicos, como celulares).

Com a quebra desse sigilo é possível acessar as mensagens contidas em aplicativos de conversas. As solicitações de quebra de sigilo foram feitas, em sua maioria, pelo PT e PDT, partidos que compõem a base do governo. O PSDB fez dois pedidos.

Os requerimentos ainda precisam ser aprovados pelo plenário da CPI. As reuniões para votar requerimentos vão começar na próxima semana.

Houve pedidos para quebras de sigilo Jair Bolsonaro, ex-presidente; Mauro Cesar Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro; Ailton Barros, ex-militar ligado a Mauro Cid; Gonçalves Dias, ex-ministro do GSI do governo Lula; José Eduardo Natale, ex-coordenador de Segurança das Instalações Presidenciais de Serviço do GSI; George Washington de Oliveira Sousa, um dos envolvidos na tentativa de explodir um caminhão de combustível em Brasília; Wellington Macedo de Souza, também envolvido na tentativa de explodir o caminhão; Alan Diego dos Santos Rodrigues, também envolvido no caso dos explosivos.

Para o senador Rogério Carvalho (PT-SE), responsável pelo pedido de acesso a quebra de sigilo dos celulares de Jair Bolsonaro e Mauro Cid, é "essencial" ter posse dos dados. Ainda segundo ele, Bolsonaro valeu-se das redes sociais como instrumento de desinformação e prática de atos ilícitos. “Nessa linha, é importante que tenhamos acesso a uma das ferramentas que possibilitou essas postagens: o celular do ex-presidente", afirmou o senador”. Há pedidos também para chamar Bolsonaro e Cid para depor na comissão.

Até às 21 horas de sexta-feira (26), a CPI havia recebido 396 requerimentos. Além dos de quebra de sigilo, houve, ainda, 244 pedidos para convocação de depoentes e quatro convites. Também foram feitos 82 requerimentos de acesso a documentos oficiais. Dentre os requerimentos de convocações feitos até o momento, a maior parte é de partidos da oposição do governo. Foram 169 pedidos contra 75 da base do governo.

Foram feitas 15 solicitações para acesso a imagens de câmeras de segurança das três sedes dos poderes da República, invadidas por golpistas em 8 de janeiro. A oposição também apresentou requerimento para ter acesso ao circuito interno de câmeras dos palácios da Justiça e Itamaraty, sedes do Ministério da Justiça e Segurança Pública e das Relações Exteriores, respectivamente.

Entre os partidos políticos, o Partido Liberal (PL), de oposição ao governo, foi quem mais apresentou requerimentos à CPI Mista. Ao todo foram 101 pedidos. Em seguida aparece o PSDB, com 82 protocolos registrados, todos pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF). Em terceiro, aparece o PDT com 50 requerimentos, todos feitos pela deputada federal Duda Salabert (PDT-MG).

Dos 64 membros da CPI Mista, 32 titulares e 32 suplentes, 41 ainda não apresentaram qualquer proposição. São 23 senadores e 18 deputados federais. Por outro lado, apenas 23 parlamentares já enviaram pedidos para a comissão. A Câmara dos Deputados tem 237 requerimentos protocolados contra 159 do Senado.