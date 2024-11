Corte de gastos: ‘Se houver, vou trabalhar o triplo’, diz Sabino sobre Turismo

O ministro do Turismo, Celso Sabino (União), afirmou nesta segunda (11/11) em entrevista ao Poder360 que não vai ter problema algum se o presidente Lula diminuir o orçamento da pasta como parte do processo de ajuste fiscal. Segundo o ministro, caso o corte de gastos ocorra, será um motivo para ele trabalhar com maior eficácia. Ou seja: com menos dinheiro e mais resultados.

“Se houver corte na minha área, vou trabalhar o triplo e chamar toda a minha equipe para trabalhar mais ainda“, declarou Sabino. O ministro disse que desde jovem aprendeu que trabalhar com eficácia é ter cada vez menos e produzir mais.

Ele disse também que o corte orçamentário é normal na gestão pública no 2º semestre. “Mas também é natural mais perto do fim do ano haver um crescimento da arrecadação. Os bloqueios vão sendo recompostos. Vejo como preocupação natural do ministro Haddad”, afirmou.

Celso Sabino prometeu ter o máximo de resultado possível no Ministério do Turismo caso o corte orçamentário se concretize. O posicionamento do ministro diverge de outros nomes do alto escalão do governo Lula.

Carlos Lupi (PDT), ministro da Previdência, afirmou na última quinta (7/11) que se Lula “cortasse direitos” como parte da readequação orçamentária, ele “deixaria o governo”. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT), declarou em 30 de outubro que vai pedir demissão se Lula cortar gastos trabalhistas. Já o ministro Wellington Dias (PT), ministro da Assistência Social, disse que “jamais cortaria benefícios” por um impeditivo do próprio presidente.

Na entrevista, Sabino afirmou que todos os governos estão preocupados com equilíbrio fiscal e controle de gastos. “Na outra ponta, há ministérios que querem ampliar serviços, mais investimentos, expansão e consequentemente mais gasto. A vida toda é assim”, ponderou.

Sabino tem 46 anos, é filiado ao União Brasil e deputado federal eleito pelo Pará. É ministro do Turismo desde agosto de 2023. Foi filiado ao PSDB antes de entrar no seu partido atual.