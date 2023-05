Corpo do ex-deputado David Miranda será velado nesta quarta-feira em cerimônia aberta ao público

O velório do ex-vereador e ex-deputado federal David Miranda será realizado nesta quarta-feira (10), no Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, das 10h às 17h. De acordo com informações divulgadas nas redes sociais do ex-parlamentar, a cerimônia será aberta ao público a partir das 14h. A família não divulgou o local do sepultamento.

David Miranda, que iria completar 38 anos hoje, morreu nesta terça-feira (9), véspera de seu aniversário, após ficar nove meses internado em uma unidade de tratamento intensivo da Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio. Ele foi hospitalizado em agosto de 2022 devido a uma inflamação e infecção na região abdominal, e desde então sofreu sucessivas infecções, em um quadro de septicemia.

"Sua morte, no início desta manhã, ocorreu após uma batalha de 9 meses na UTI. Ele morreu em paz, cercado por nossos filhos, pela família e por amigos", escreveu o jornalista Glenn Greenwald, esposo de David.