David Miranda morreu: ex-deputado federal tinha 37 anos e era esposo de Glenn Greenwald

Morreu nesta terça-feira, aos 37 anos, o ex-deputado federal David Miranda. Ele estava internado desde o dia 6 de agosto do ano passado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital do Rio de Janeiro para tratar uma infecção gastrointestinal. Na unidade de saúde, enfrentou infecções sucessivas, em um quadro de septicemia.

Pelas redes sociais, o marido do ex-parlamentar, o jornalista Glenn Greenwald, comunicou sobre a morte de David Miranda, que faria 38 anos nesta quarta-feira (10). "Sua morte, no início desta manhã, ocorreu após uma batalha de 9 meses na UTI. Ele morreu em paz, cercado por nossos filhos, pela família e por amigos", escreveu. O casal tinha dois filhos.

Glen lembrou ainda que o marido tornou-se o primeiro homem gay eleito para a Câmara Municipal do Rio, depois para o Congresso federal aos 32 anos. "Ele inspirou muitos com sua biografia, paixão e força de vida".

Nas eleições de 2022, ainda internado, ele chegou a ter a candidatura à reeleição registrada na Justiça Eleitoral. Porém, ela foi retirada devido os problemas de saúde. “Essa decisão foi necessária, na nossa opinião, para preservar e proteger a única prioridade que é a saúde de David”, declarou, na ocasião, Glenn Greenwald.

David Miranda: quem é?

David Miranda, ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro, tem uma história de luta pelos direitos humanos e pela liberdade de expressão. Nascido em 1985, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, David Miranda começou sua trajetória na política como ativista LGBT.

David Miranda funda The Intercept Brasil com Gleen Greenwald

Em 2008, David Miranda e seu companheiro Glenn Greenwald fundaram o site "The Intercept Brasil", que se tornou referência em jornalismo investigativo no país. Foi através do "The Intercept" que eles publicaram a série de reportagens que ficou conhecida como "Vaza Jato", em que foram divulgadas conversas privadas entre o então juiz Sergio Moro e procuradores da Operação Lava Jato.

David Miranda na política como vereador e como deputado

Em 2016, David Miranda foi eleito vereador pelo Rio de Janeiro pelo PSOL, tornando-se o primeiro vereador negro e LGBT da cidade. Em 2018, foi eleito deputado federal pelo mesmo partido, com mais de 90 mil votos.

Durante seu mandato como deputado federal, David Miranda foi um dos principais opositores ao governo de Jair Bolsonaro, lutando pelos direitos da população LGBT, dos povos indígenas, das mulheres e dos trabalhadores. Ele também denunciou a violência policial e o avanço do autoritarismo no país.

No entanto, David Miranda enfrentou diversos desafios durante seu mandato, incluindo ameaças de morte e perseguições políticas. Em 2019, teve seu celular apreendido pela Polícia Federal em uma investigação que, segundo ele, teve motivações políticas.