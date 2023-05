Lula e outros políticos lamentam morte do ex-deputado David Miranda: 'trajetória extraordinária'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou, nas redes sociais, a morte do ex-deputado federal David Miranda, na manhã desta terça-feira (9). "Meus sentimentos ao @ggreenwald e familiares pela perda de David Miranda. Um jovem de trajetória extraordinária que partiu cedo demais".

O ex-deputado, que era casado com o jornalista Glenn Greenwald, estava internado desde o dia 6 de agosto do ano passado na unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital do Rio de Janeiro. Ele deu entrada na unidade de saúde com uma infecção gastrointestinal, e foi alvo de infecções sucessivas, em um quadro de septicemia. Miranda morreu na véspera de seu aniversário de 38 anos.

Outros políticos também lamentaram a morte do ex-deputado. "Muito triste a morte precoce do querido David Miranda. Tinha uma vivacidade que alegrava a política. Desejo força e solidariedade à família e amigos. Vá em paz, David", escreveu Gleisi Hoffmann, deputada federal e presidente nacional do PT.

"Nossos sentimentos a @ggreenwald e filhos pela perda precoce de seu companheiro, David Miranda, jovem e combativo colega de Parlamento, que nos deixou hoje, aos 37 anos. David foi uma referência na luta pela diversidade, contra o preconceito e direitos da juventude, e será sempre um exemplo de coragem. Nossa solidariedade e nosso abraço aos familiares", disse Jandira Feghali (PCdoB/RJ).